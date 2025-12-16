「グランプリ・ＳＧ」（１６日、住之江）

レースの開催を前に、中央ホールでオープニングセレモニーが盛大に行われた。シリーズ戦の４２人、そしてグランプリメンバー１８人が登壇すると場内の熱気は最高潮。足の踏み場もないほど埋まった会場のファンから、選手に向け大声援が注がれた。

ボート界のエンターテイナー・西山貴浩（福岡）が「余命宣告された母親が、必死でグランプリまで戦ってくれました。次は息子が頑張ります」と闘病中の母親に熱いエール。「優勝して、日本一のおふくろにしてやりたいと思います」と親孝行を誓った。

個性豊かな佐賀勢は、さまざまなパフォーマンスで会場を盛り上げた。グランプリ２冠の峰竜太（佐賀）は「もう一回だけ、僕の夢に付き合ってください」とＶ奪還を宣言。初出場の末永和也（佐賀）は「調子いいじゃん」と今年の大ヒット曲・Ｍ！ＬＫの「イイじゃん」の歌詞を変えて初々しいダンスを披露。宮地元輝（佐賀）は「最高だよ。あと１０年、ここに居座ってやる！」とレッドカーペットから気合満点。「しっかり最後まで仕事をしますので、オレを見ろ！」と闘志をみなぎらせた。

獲得賞金ランクはトップで、セレモニーのトリを務めた茅原悠紀（岡山）は「みなさん、いらっしゃいませ」と恒例の絶叫でアピール。「今年１年分仕込んできました。今週は全部出します！」と頂上決戦での激走を誓った。