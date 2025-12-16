ニッポン放送の不定期特番「垣花・羽鳥・藤井のフリーなラジオ」（後5・50）が14日に放送され、フリーアナウンサーの木佐彩子（54）がゲストとしてサプライズ出演。番組を大いに盛り上げた。

元ニッポン放送の垣花正（53）、ともに元日本テレビの羽鳥慎一（54）と藤井貴彦（54）という会社は違えど同期入社のフリーアナウンサー3人が半年ぶりに集まり「男の女子会トーク」を繰り広げる番組。3時間50分に渡ったオンエアで、この日は3人と同じ1994年フジテレビ入社の木佐がサプライズで出演した。

若手時代、実は木佐に恋心を抱いていたことをかつて明かしていた羽鳥。天真爛漫でファンキーな木佐は同期のマドンナ的存在だったという。

この日、オンエア途中でサプライズ登場した木佐。若かりしころの羽鳥から恋心を寄せられていたことについては「ネタですね、ネタ」と意にも介さなかった。

まだ入社前のこと。木佐の実家に各局内定の同期が集まったことがあった。

羽鳥はすでに木佐を好きだったが、あえてここでは近づかず、木佐の母とばかり話をしていた。そんな羽鳥について木佐は「きみちゃん、きみちゃんって言ってました」と実母をちゃん付けしてくる奇妙な行動についてぶっちゃけ。

羽鳥が本人の目の前で当時の心境を「外堀から埋めようと」と明かすと木佐も笑うしかなかったが、当時その場にもいた藤井は「埋まらなかったなぁ…」とつぶやいた。

その後、垣花が当時羽鳥からの好意に気付いていたのかどうかを尋ねたが、木佐は入社後と違って内定時代はそこまで忙しくなかったという話をし、「（当時の）藤井くんとか羽鳥の写真はあるの」として垣花の写真はないという話にさりげなく方向チェンジ。結局、真相は明かさなかった。

木佐は2000年3月に当時ヤクルト投手で、現在は楽天でゼネラルマネジャー（GM）を務める石井一久氏（52）と結婚している。