秋田県で「外国人観光客にすすめたい温泉地」ランキング！ 2位「男鹿温泉郷」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
最近の訪日旅行ブームで、外国人観光客が日本を巡る姿を目にする機会が増えました。特に寒さが増すこの季節、温泉のような、日本ならではの心温まる体験は最高の思い出になるはずです。
【6位までの全ランキング結果を見る】
All About ニュース編集部では、2025年12月4〜5日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、外国人観光客にすすめたい温泉地に関するアンケートを実施しました。その中から、秋田県で「外国人観光客にすすめたい温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
2位：男鹿温泉郷／65票秋田県男鹿半島に位置する男鹿温泉郷は、男鹿の自然景観と伝統行事である「なまはげ」に触れられるユニークな温泉地です。日本の伝統文化と、海沿いの温泉を楽しめる点が、外国人観光客に魅力的であると評価されました。
回答者からは「男鹿はなまはげが有名なので日本の伝統も一緒に楽しんでもらえるから」（20代女性／千葉県）、「男鹿半島には水族館もあるので楽しみがたくさんあると思いました」（40代女性／岩手県）、「夕陽を見ながら露天風呂につかる、という体験ができます。外国の人も喜びそうです」（60代男性／新潟県）といった声が集まりました。
1位：乳頭温泉郷（鶴の湯温泉）／123票秋田県仙北市にある乳頭温泉郷は、原生林に囲まれた秘境の雰囲気が魅力の温泉地です。特に「鶴の湯温泉」に代表される、茅葺き屋根の湯小屋や野趣あふれる露天風呂は、日本の伝統的な「湯治場」のイメージそのもの。この秘境感と素朴な雰囲気が、外国人観光客に最もすすめたいと圧倒的な支持を集めました。
回答者からは「日本の原風景のようなブナ林の中に佇む、七つの個性的な秘湯群を巡れるため」（20代女性／長崎県）、「乳白色の硫黄泉で、古き良き日本の湯治場の雰囲気と、自然の静けさが魅力なので、外国人観光客にすすめたい温泉地だと思うから」（60代女性／愛知県）、「かなり山深いですが秘境の温泉にきたなという実感が持てるから」（40代女性／青森県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)