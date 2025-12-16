¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥Ð¥ê¥å¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¤Ï¶¯¿ÙÀ¤ò¼¨¤·¤Ä¤ÄºÆ¹½ÃÛ¤¬²ÃÂ®¡½WTO
À¤³¦ËÇ°×µ¡´Ø¡ÊWTO¡Ë¤Ï12·î15Æü¡¢¥¹¥¤¥¹¤Î¥¸¥å¥Í¡¼¥Ö¤Ç¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥Ð¥ê¥å¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¡¦¥ê¥Ý¡¼¥È¡Ê2025Ç¯ÈÇ¡Ë¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¥ê¥Ý¡¼¥È¤Ï¡ÖÃÏÀ¯³ØÅª¶ÛÄ¥¡¢¶âÍ»¤ÎÉÔ³Î¼ÂÀ¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤Ê¤É¤Î¸½¼ÂÅªÍ×°ø¤Ë¤è¤ëÀ©Ìó¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥Ð¥ê¥å¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¤ÏÁ´ÂÎÅª¤Ë¶¯¿Ù¡Ê¤¤ç¤¦¤¸¤ó¡ËÀ¤òÊÝ¤Á¤Ä¤ÄºÆ¹½ÃÛ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
WTO¤Î¥¤¥¦¥§¥¢¥é»öÌ³¶ÉÄ¹¤Ï¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë²½¤Ï¤Þ¤À½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥Ð¥ê¥å¡¼¥Á¥§¡¼¥óËÇ°×¤ÎÀ¤³¦Áí³Û¤ËÀê¤á¤ë³ä¹ç¤Ï¡¢2023Ç¯¤Ï46¡¥3¡ó¤À¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¥ê¥Ý¡¼¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ð¥ê¥å¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¤Ï¡¢ÃÏÍýÅªºÆ¹½À®¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤È¼«Æ°²½¡¢»º¶ÈÀ¯ºö¡¢¥°¥ê¡¼¥óÅê»ñ¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂ¦ÌÌ¤òÄÌ¤¸¤ÆºÆ¹½ÃÛ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÇ°×¥³¥¹¥È¤Î¾å¾º¤ÈÍ»»ñÉÔÂ¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¼þ±ïÃÏ°è¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë