後払いで多くの選手を抱えるドジャース

ドジャースは今オフ、球界屈指のリリーバーであるエドウィン・ディアス投手を3年6900万ドル（約107億1000万円）の契約で獲得した。そのうち1350万ドル（約20億9500万円）が後払いになるとされ、球団の後払いの総額が10億ドル（約1552億円）を突破した。

大谷翔平投手の10年7億ドル（約1087億円）の契約で注目を集めた後払いの支払い体系。大谷は2034年から2043年の間に契約の大部分である6億8000万ドル（約1055億円）を後払いとし、チームが1年間に選手たちに支払う総額を減らしている。

大谷加入前には、フリーマンやベッツが後払いが組み込まれた形で契約。フリーマンは計5700万ドル（約88億円）、ベッツは5億ドル（約776億円）、スミスは5000万ドル（約78億円）、T・ヘルナンデスは3200万ドル（約50億円）、エドマンは2500万ドル（約39億円）、スコットは2100万ドル（約33億円）となっている。

ドジャースは2047年シーズンまで、累計10億6450万ドル（約1652億円）を順次支払う。現時点で一番多く払うタイミングが2038年、2039年で、1億230万ドル（約159億円）を大谷やベッツらに支払うことになる。

後払いは制度的には問題ないが、潤沢な資金で大物を続々獲得することに批判的な声もある。現行の労使協定は2026年オフに失効する。オーナー側が選手会に強く主張する「サラリーキャップ」の導入を巡り、ロックアウトの可能性も。もし導入となれば、今後は超大型補強が姿を消す可能性もある。（Full-Count編集部）