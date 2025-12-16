ソフトバンクの大津亮介投手（26）が16日、来季の目標に先発ローテーションの死守と2桁勝利を挙げた。

来季先発転向3年目を迎える右腕は「来年は絶対1年間フルで戦って、いい成績を絶対に出すつもりでこのオフシーズンを過ごしたい」と意気込んだ。

2024年シーズンから先発転向し、同年は19試合で7勝7敗、25年は12試合で6勝2敗だった。いずれのシーズンも先発の5、6番手争いを開幕直前まで繰り広げた。「2年連続でちょっと仕上がりが遅くて、開幕ギリギリまで争っている状態だった」と振り返る。

その反省から来季は早めに体を起こす。例年は1月の後半にブルペン投球を始めるが、来年の自主トレでは「2クール（1週間）ぐらい早めに余裕を持ってゆっくりやろうかなと思う」。いつもより早めにブルペン入りし、ピークを開幕に持ってくるつもりだ。「（開幕ローテを）外れちゃうと（出番が）回ってくるのがすごく遅いので、スタートに合わせてというか、しっかり6人に入れるように」と強い意志を示した。

この日は、福岡市内の球団事務所で2回目の契約更改交渉に臨み、1300万円増の年俸6800万円でサイン。来季からは憧れを持つ元オリックスの金子千尋さんが付けていた背番号「19」でプレーする。「ワクワクする。すごい憧れていたので、自分にプレッシャーを与えていくぞと言う気持ち」と前を向いた。（金額は推定）