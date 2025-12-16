ソフトバンクの野村勇内野手（29）が16日、福岡市内の球団事務所で行われた契約更改交渉で保留した。

今オフの契約更改で初回交渉で保留したのは柳町達外野手、大津亮介投手、谷川原健太捕手に続き4人目。「すぐに決められることではないので、もう少し考えたく保留させていただきました」とコメントした。

4年目の今季は自己最多の126試合に出場し、いずれもキャリアハイの打率2割7分1厘、12本塁打、40打点をマーク。自身初の日本代表も経験し、今季年俸2100万円からの大幅昇給が確実視されている。

近年ではリーグ3位に終わった2023年オフは初回交渉で11年ぶりに4人が保留。リーグ優勝を果たした昨オフは1人だった。交渉に当たる三笠杉彦ゼネラルマネジャー（GM）は「（保留は）全く気にしていませんので大丈夫です。1年に1回（の交渉）なので」と話した。

この日、2度目の交渉に臨んだ大津は1300万円増の年俸6800万円でサイン。三笠GMは「ゆっくり話し合った結果、合意に至ったということです」と説明した。（金額は推定）