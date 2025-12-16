プロ野球・西武は16日、巨人を戦力外となった高橋礼投手との育成契約を発表。西武に在籍する同じくアンダースローの與座海人投手も早速反応しました。

NPBでも珍しい投法であるアンダースロー。同じ投法だからこそ、悩みや練習内容に対しての共有にメリットがあるそうで、與座投手は高橋投手、DeNA・中川颯投手とともに“アンダースロー会”を結成し、自主トレを行うなど交流を見せていました。

與座投手は、西武が高橋投手と契約を結んだことを受けて自身のSNSを更新。「まさか一緒にできるとは、、、1チームに1人の時代は終わったんです！面白くなりそうですね」と共闘に期待を寄せました。

広島・鈴木健矢投手や、ヤクルトの1年目右腕・下川隼佑投手も採用しているアンダースロー。直近ではオーバースローだった巨人・平内龍太投手がシーズン終盤からアンダースローも取り入れる“ミックス投法”で話題となりました。阿部慎之助監督は「変幻自在という意味ではいいと思うよ」とコメント。杉内俊哉コーチも「一つの変化球が増えたようなもの。あれがいつでも使えるようになったら、彼の武器になると思います」と語っていました。