俳優のキムラ緑子が１６日、大阪市内で主演舞台「わが歌ブギウギ−笠置シヅ子物語−」（来年１月２〜２０日、東京・三越劇場、１月２４日〜２月１日・京都南座）の取材会に出席した。

会見では登場から写真撮影までの約４０分間、ほぼ立ちっぱなしで取材に応じたキムラ。着席を促されてもすぐに立ち上がり、作品について熱っぽく語り続けた。

“ブギの女王”と呼ばれた笠置シヅ子さんを演じることとなり、劇中では歌唱するシーンもあるだけに、本番の迫った現在も「めっちゃ往生してます」と苦笑する。「ブギの女王と言われた方ですので、それが一番のプレッシャーかもしれないですね。そんなにうまく歌えるわけがないんですから、そこは大目にみていただくとして、そこそこまでは頑張りたいな」と、不安ととともに誓った。

笠置さんをヒロインとして、２３年に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「ブギウギ」も視聴していたというキムラ。「自分がやると思っていなかったので、ぼんやり見てましたね」と笑いつつ、「稽古の最初は趣里さんのモノマネからやっていたんですけど、途中でからやめました。今、日本中の（笠置さんの）イメージが趣里さんだと思うので、なんとか違うキムラの笠置シヅ子さんをできたらな、と思います」と、意気込みを語った。