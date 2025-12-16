ポンド買い反応、英雇用統計の発表を受けて＝ロンドン為替



ロンドン朝方、一連の英雇用統計の結果内容を受けて、ポンド買いの反応が広がっている。目を引いたのが賃金の伸びの強さだ。8-10月期のILO雇用統計で、週平均賃金が前年比+4.7％と市場予想+4.4％を大幅に上回った。ボーナスを除いた数字でも前年比+4.6％と市場予想+4.5％を上回った。前回値はそれぞれ4.9％、4.7％とそれぞれ0.1％ポイント上方修正された。



失業率は5.1％と前回の5.0％から上昇も、市場予想通りの結果だった。また、雇用者数増減は1.6万人減と前回の2.2万人減から引き続き減少した。ただ、市場予想7.5万人減ほどは落ち込まなかった。



ポンドドルは1.3360台から1.3370台へと小幅上昇。ポンド円は207.20付近に下げ渋り。ユーロポンドは東京市場からの上昇分を戻している。



GBP/USD 1.3366 GBP/JPY 207.13 EUR/GBP 0.8787

外部サイト