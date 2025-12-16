メインシナリオ・・・5日に大陰線を描きながら一目均衡表の雲を下に突き抜けたあと、一段と水準を切り下げ、下値を探る動きが続いている。15日に9月17日以来の安値水準となる1.3748カナダドル（以後、単位省略）まで一時下落しており、8月29日・9月17日の安値1.3727を下抜き、8月7日の安値1.3722も割り込めば、7月23日の安値1.3576や7月3日の安値1.3557、6月16日の安値1.3540が下値の目標になる。7月23日の安値1.3540ドルを維持できないようなら、1.3500の節目や10月2日の安値1.3473を試す可能性がある。



サブシナリオ・・・一方、一目均衡表の転換線の1.3863を上抜き、10日の高値1.3872も上抜けば、雲の下限の1.3934や基準線の1.3940を試す可能性がある。



MINKABU PRESS

外部サイト