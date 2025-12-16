メインシナリオ・・・上昇トレンドは継続、年初来高値の0.6707に注目。9月下旬以降、0.64台前半～0.66台前半のレンジ相場となっていたが、5日に同レンジから上放れ、10日に0.6686まで上値を伸ばした。現状、直近の上昇に対する調整安となっているが、現値は21日線を上回っており、上昇トレンドは継続している。9月17日に付けた年初来高値0.6707が最初の関門。高値更新となれば、2024年10月21日の高値0.6723や同年10月11日の高値0.6759が意識される。これらを上抜くと、節目の0.6800がターゲットになろう。



サブシナリオ・・・下落となれば、節目の0.6600付近に注目したい。0.65台に沈むと、21日線がある0.6567が意識される。21日線を割り込むと、0.6500や8月21・22日の安値がある0.6415が視野に入る。



