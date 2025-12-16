13日、9回目となった「女芸人No.1決定戦 THE W 2025」（日本テレビ系）が放送され、ニッチェが初優勝を飾った。これをうけ、第2回でチャンピオンとなった阿佐ヶ谷姉妹はSNSで以下のようにコメントした。

《ニッチェさんおめでとうございます お2人ならではの笑いと人間味と気迫あふれるコント、圧巻でした！ 紺野ぶるまさん、エルフさん、ご自身のカラーと技量をしっかり落とし込んだネタ、流石でした！ もめんとさん電気ジュースさんとんでもあやさんパンツ万博さんヤメピさん、見事な戦いぶり素敵でした》

ニッチェを称え、最終決戦まで残った2組をねぎらい、ファイナリスト全員にも言及……。2代目女王の貫録か、おばさんキャラからくる気遣いか、あまりにもパーフェクトな「阿佐ヶ谷姉妹」の言葉だった。

この控えめなビジュアルで令和を無双する「最強」女芸人、阿佐ヶ谷姉妹

「そういう阿佐ヶ谷姉妹こそが、今年もっとも活躍した女芸人だと思います」

こう評したのは、芸能ジャーナリストの宝泉薫さんだ。

「ばけばけ」で今年の顔に

実際、いま放送中のNHK朝ドラ「ばけばけ」では狂言回し役となる「蛇」を姉・渡辺江里子（53）が、「蛙」を妹・木村美穂（52）が演じており、その流れから紅白への出演も期待されている。「蛇です」「蛙です」という2人の声で朝が来たと感じるといった声もあり、すっかり「今年の朝の顔」として定着したようだ。

2021年には「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」という、2人が主人公のドラマ（姉妹役を木村多江、安東玉恵が演じた）が制作されており、Eテレでは現在も「阿佐ヶ谷アパートメント」という冠番組もある。NHKとの蜜月関係はそもそも長いといえるが……。宝泉さんも絶賛する。



「『ばけばけ』のキャスティングはとても秀逸でしたね。今でこそ有名俳優が多く出演し、メインキャストがすっかり定着しましたが、スタート当初はヒロイン・高石あかりも夫役のトミー・バストウも視聴者になじみが薄かった。しかも朝ドラなのに、暗い夜のシーンが多く、時代劇で“怪異”がテーマ。なんだか入りづらい空気の中、阿佐ヶ谷姉妹の“ほのぼのとした話し方と耳ざわりのいい声”は、視聴者に安心感を与える存在だったと思います」（宝泉さん、以下同）

導入として最適だったという。また「蛇と蛙」という、「人でないもの」であった点も物語のいいアクセントになっているとも。

「物語の中で、彼女たちは“オバサンの妖精”。『ゲゲゲの女房』で、“貧乏神”を演じた元・ラーメンズ・片桐仁のように、“人と異界をつなぐ存在”です。感情移入しにくい世界観を、“近所のおばさんノリ”、『家政婦は見た！』の市原悦子的な役割で、メインキャストが視聴者になじむまでを上手につないでくれたと思います。暗いトーンも明るくする緩衝材的な役割もありますね」

最強の女芸人

さて、今回の「W」を見て、どんどん大会がジリ貧になってきた、と感じたという宝泉さん。

「粗品や友近のコメントもきついようでしたが、まさに、という内容。若手女芸人の全体レベルが下がっているので、阿佐ヶ谷姉妹の存在や安定感が突き抜けたものになってきたように感じます」

そして阿佐ヶ谷姉妹が「現代最強の女芸人」となる構造的な要因がある、と宝泉さんは言う。

「令和の今、女芸人として人々を笑わせることはなかなか難しい。“デブ”や“ブス”といった言葉がNGとなり、『ハリセンボン』近藤春奈のような自虐ネタもダメ。また他者からの“いじり”も“いじめ”と捉えられる。『ぼる塾』や『3時のヒロイン』にいる太った女子キャラは、いじられないことの不自然さを感じさせる、“立ち位置がよくわからない人たち”になってきています」

また渡辺直美や、ゆりやんレトリィバァなどは逆に「ボディ・ポジティブ」という言葉のもと、お笑いとは違うフェーズを目指してしまっている。やす子はコンプレックスが多そうで笑うに笑えず、やすこいじめで活動休止中のフワちゃんはプライドが高く「笑われているのではなく、笑わせている」という自意識を感じ、笑うポイントがわからない……。

「人を傷つけない笑い、というものが数年前に流行りましたが、やはり難しさがあり、それを売りにする芸人は失速しました。自らの容姿を貶めることもなく、女性性をどう扱うかが女芸人の難しさだと思います。その点、阿佐ヶ谷姉妹の強みは“おばさん”が持ち味であること。おばさんは自虐性が低い。おばさんは女性なら誰もがなるもの、なにしろ“さん付け”。敬称がついているので尊いのです（笑）」

だとすれば、いとうあさこやオアシズ・大久保佳代子らも似たポジションにいるのではないだろうか。

「その2人がバラエティー番組で“最近ババアって誰も言ってくれないのが困る”と言っていました。“ババアいじり”をされても変な雰囲気にさせない自信があるのに、周りがいじってくれないことで、自らの“お笑いの型”を封印されている状態。やはり自分が売れた型というのは大事ですから」

お笑い界のDOMOTO

その点、阿佐ヶ谷姉妹のスゴさは、「おばさん」キャラのみに全振りせず、歌もうまければ漫才のレベルも高いところにある。「女性はそもそも笑いに不向き」な社会の風潮もある、と宝泉さんは考える。

「男性は子どもの頃から、“足が速いこと”と同様に“笑わせること”がモテにつながります。モテることで自信をつけ、いっそう運動神経とリズム感と“笑いの反射神経”を磨き、激しい生存競争に生き残る……こういう成功のスタイルがある。男性は笑いを極めることがイコール、サクセスストーリーになり得るのですが、女性は笑わせることでモテもしない。だから、自己肯定につながりにくいのです」

また、本業以外での「承認欲求」も余計になりがちだという。

「よくあるのが“お笑い用メイクをとったら意外ときれいな私”を見せたがるパターン。平野ノラやイモトアヤコもこれで勢いを欠いてしまったように思います。それから“あの女芸人がついに脱いだ！”パターンももちろんダメ。古くはパイレーツの西本はるか、にゃんこスター・アンゴラ村長などがその例です。本業以外のところで戦うのは、見ている側もちょっと辛くなる」

同様に、山田邦子も「不倫」「略奪婚」のイメージで、芸人というより女っぽさが勝ってしまった。さらに芸能リポーターに対して「お前モテないだろ」などの暴言で人気を失速させた。

「不倫に流されるような甘さを見せてしまった山田邦子と近い年代で、野沢直子もいますが、こちらは逆に家庭優先の感がある。やはり女性は出産・育児などのライフイベントも伴うので芸人としての安定が難しいんですよね。同じ状況の上沼恵美子が残っている理由は、あそこまで強いキャラになったことと、歌がうまいという強みがあること」

ただし、もはや「ご意見番」となってしまった上沼は圧が強すぎ、「お笑いというか毒舌芸の人だ」と厳しい。

「女の弱さを晒すでなく、他人に対しても圧がない。“芸は人”といいますが、阿佐ヶ谷姉妹は人柄が出ています。人柄とスキルが突出した2人の出会いの奇跡……。“お笑い界のDOMOTO”と言ってもいい」

イタくないおひとりさまキャラ

「阿佐ヶ谷姉妹は、おばさん2人でキャッキャしているのが魅力。これがピン芸人だと、例えば久本雅美が“福山雅治は私の夫”などとウケを狙っても、そこはかとない淋しさを感じさせてしまう。同じ独身キャラでも、姉妹2人の設定だと悲しさが出ないんですよね」

お笑いではないが、同じく独身姉妹キャラで叶姉妹もいるが。

「実の家族でない、架空の設定を演じているユニットという意味では一緒です。ただし、彼女たちのウリは“美”。美は加齢にはあらがえないものだから、どうしても今後がつらい。その点、阿佐ヶ谷姉妹ははじめからおばさんキャラで年齢的な劣化もない」

“恭子さん、美香さん”のような上下関係がないので、姉妹というより双子っぽさが出ており、モー娘。における“辻加護”、もしくはご長寿姉妹だった“きんさんぎんさん”的な愛らしさもある、とのこと。

またコンビ名の「阿佐ヶ谷」という街のセレクトセンスも絶賛。

「下町っぽいけど、ちょっとだけ上品。彼女たちのイメージと重なります。オバタリアンのように強烈でなく、ゆるふわ。叶姉妹のように女である前におばさん。穏やかで、歌が好きな理想のおばさん像です」

辛口の芸能ジャーナリストも大絶賛の阿佐ヶ谷姉妹、ここ数年は女芸人を無双しそうだ。

