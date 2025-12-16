名古屋市営地下鉄「千種駅」近くにある「キッチンロータス」は、洋食とクラフトビールが楽しめる店です。2017年のオープン以来、町のビストロとして親しまれ、肉料理や直送の鮮魚、農園で採れた季節の食材を使った創作料理を提供しています。



看板メニューは【ロータスのハンバーグ】。別名「ソースがいらないハンバーグ」と呼ばれる一品で、炒めた香味野菜をたっぷりと加え、表面を焼いたあと蒸し上げることで、肉の中にしっかりと水分を閉じ込めています。噛んだ瞬間に旨味があふれ、そのままでも十分おいしく、薬味で味の変化も楽しめます。





同じく人気なのが【カニクリームコロッケ】。オマールエビから取った出汁をベシャメルソースに混ぜ込み、濃厚な味わいに仕上げています。8割の客が注文するという【おまかせオードブル】もおすすめ。その日のおすすめ前菜が3～4品盛り合わせになっていて、最初の一皿として人気です。魚料理には、長崎県の五島列島から独自ルートで直送される鮮魚を使用。刺身やカルパッチョ、アクアパッツァ、マリネ、さらにはカツなど、魚の状態に合わせた調理法で提供しています。クラフトビールは、長年この世界に携わってきたオーナーが厳選。樽生が常時5種類ほどそろい、名古屋では珍しい銘柄に出会えることもあります。ラインアップは頻繁に変わるため、訪れるたびに新しい一杯を楽しめます。店内はカウンター席とテーブル席があり、1人でもグループでも、女子会でも利用しやすい雰囲気。15名以上で貸切の相談も可能です。＜メニュー※仕入れの食材により変わります＞【ロータスのハンバーグ】（1850円）【カニクリームコロッケ（2個）】（950円）【おまかせオードブル3～4品】（1人前1200円～）【五島列島直送 鮮魚のお刺身】（1200円～）※日により変動【サツマ芋のビールフリット パルミジャーノがけ】（900円）【鴨肉と豚肉のリエット】（1200円）【ハマグリのクリームパスタ】（2400円）【ラムレーズンチーズケーキ】（800円） など＜ドリンクメニュー＞【本日の樽生ビール】（700円～） など※2025年9月24日時点の情報です