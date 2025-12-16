愛知県あま市にある人気ケーキ店の2号店「pomona 東桜店」が、地下鉄「久屋大通駅」徒歩3分の場所にオープンしました。



朝から営業しているため、取引先や仕事先への手土産として利用しやすいのも特徴で、仕事の合間に立ち寄れるイートインスペースも備えています。



店内は本店と同じくウッディな内装で、円形やカーブを描いたデザインが印象的な、おしゃれで温かみのある雰囲気です。





ショーケースには、女性オーナーが「自分が好きなものしか置いていない」と語る、毎日手作りの焼菓子や、季節感あふれるケーキやタルトが並びます。シンプルな「チーズケーキ」をはじめ、冬から春はいちご、初夏は桃、夏はマンゴーやイチジク、夏から秋にかけてはシャインマスカット、秋は栗やカボチャなど、旬のフルーツを使ったショートケーキやタルト、チーズケーキを展開しています。素材の良さを生かし、それぞれに合ったクリームや層で構成されたケーキは、甘さ控えめで、毎日でも食べたくなる味わいです。また、クリスマスやバレンタイン、ひな祭り、桜の季節など、季節行事に合わせたケーキも登場。事前予約をすれば、人数やサイズに合わせたホールケーキの注文も可能で、お祝いの場にもぴったりです。朝食にもおすすめのスコーンは、サクサクとした食感で、生地そのもののおいしさを楽しめます。イートインスペースは4テーブルほど。今後は東桜店限定メニューの登場も予定されています。＜メニュー※日により変わります＞【チーズケーキ】（540円）【アールグレイとリンゴのチーズケーキ】（670円）【チョコレートスフレ】（730円）【シャインマスカットショートケーキ】（1020円）【紅茶スコーン】（250円）【キャラメルスコーン】（270円） など【ホールケーキ各種※2日前迄の予約が必要です】（3名様2300円～） など＜ドリンクメニュー＞【コーヒー】【カフェラテ】【アメリカ―ノ】【アールグレイ】【ミルク】（各ケーキセット500円／単品650円）【アップルジュース】（ケーキセット600円／単品700円）【ハーブティー各種】（ケーキセット800円／単品900円）※2025年10月7日時点の情報です