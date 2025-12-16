株式会社ヒストリアは2025年12月16日、月面探索シミュレーションゲーム「REAL MOON」をSteamで無料公開しました。月面地形には、JAXA＝宇宙航空研究開発機構とヒストリアの共同研究で構築した月面シミュレーション環境を活用し、高精度な月面表現を目指したとしています。

【▲ 月面探索シミュレーター「REAL MOON」のキービジュアル（Credit: historia Inc.）】

発表によると、「REAL MOON」の地形は、実測のDEMデータ（地形の高さ情報）やクレーター・岩の分布率、時間ごとの太陽・地球・月の位置関係などを手がかりに、共同研究で作成したシミュレーション環境を用いて構築したとのことです。なお、この月面シミュレーション環境は、「Unreal Engine 5（UE5）」で構築したとしており、プレイヤーはリアルに再現された月面を歩行やローバー操作で探索できます。

【▲ 月面を歩く宇宙飛行士やローバー走行、撮影地点の一致判定（SUCCESS表示）、オブジェクト配置など「REAL MOON」のプレイ画面をまとめたスクリーンショット（Credit: historia Inc.）】

ゲーム内ではプレイヤーが宇宙飛行士となり、探査機が残した1枚の画像を手がかりに撮影地点を特定していきます。3つの地点を順に探し当てる構成で、月面を“歩いて探す”体験そのものがゲームプレイになります。

さらに自由探索ができるフリーモードも用意されており、時間の経過を操作しながら、ロケットや旗、ライトなどのオブジェクトを配置することも可能です。撮影機能では、画角・明度・色温度の調整に加え、フィルターやフレームも利用でき、気に入った風景を月面写真のように切り取って楽しめます。

フォトコンテスト開催

【▲「REAL MOON フォトコンテスト開催！」の告知バナー。応募期間（12/16 12:00〜12/23 23:59）と審査員、賞品（宇宙食）に加え、月面風景の作例画像を掲載（Credit: historia Inc.）】

リリースを記念して「フォトコンテスト」の開催もアナウンスされています。

応募期間は2025年12月16日12:00から12月23日23:59までで、X（旧Twitter）のヒストリア広報部アカウント（@historia_Inc）をフォローし、ハッシュタグ「#REALMOON」を付けて画像を投稿する形で応募完了。審査には開発チームに加え、JAXA研究開発部門の平澤氏も参加するとしています。

開発元から皆様へメッセージ

「REAL MOON」の開発元である株式会社ヒストリアから、読者に向けたメッセージが届いています。

弊社はJAXAさんと共同でローバーのシミュレーションなどに活用できる月面環境の構築を目指して研究を進めてきました。

本作は、そのプロジェクトで開発した月面環境を用いた月面探索シミュレーターです。

私たち自身も初めてその月面環境に降り立ち実際に操作できるようになった時、月面の壮大さと静かな孤独感に感動しました。

リアルな月面はただ歩くだけでも十分に面白く、それに加えてさまざまな遊び要素も盛り込んでいます。

また、我々の研究の将来性も感じていただけると思います。

ぜひ実際にプレイして、体験してみてください。



製品情報

タイトル：REAL MOONジャンル：月面探索シミュレーションゲームプラットフォーム：Steam（Windowsのみ）価格：無料リリース日：2025年12月16日プレイ人数：1人想定プレイ時間：15〜30分対応言語：日本語、英語発売・開発：株式会社ヒストリアSteamストア： https://store.steampowered.com/app/4143610/REAL_MOON/

