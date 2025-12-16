お笑いコンビ、ラランドのサーヤ（30）とニシダ（31）が16日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。サーヤがニシダの仕事を確保するための策を話した。

サーヤは、コンビとしての番組出演は「珍しいですね」と話した。「私のことが好きな人はニシダが嫌いだし、ニシダのことを好きな人は私を嫌いだし。ファン層がくっきり別れていたりしますし。1人仕事が多いですね」と笑いを誘った。そこにニシダが「シンプルに自分の方が圧倒的に仕事が少ないっていうのもありますね。スケジュール格差が」と付け加えた。

それぞれの1週間のスケジュール表が紹介された。サーヤはドラマ撮影、所属しているバンド「礼賛」の活動、ロケなどで平日はほぼ埋まった状態。そのほかに「ネタを考えて、企画を考えて。合間にニシダの仕事を考えて、という感じで」と話した。ニシダはロケとラジオ収録が中心で空き時間は多い。「レギュラーのラジオが4本あるんですね。ほかのラジオの裏話を、違うラジオでする」と言って、出演者を笑わせた。

サーヤは「ニシダが（仕事がなく）何連休みたいな時、急いでSNSに広告を出したんですよ」と話した。踊っているニシダに、スケジュールの空いている日を重ねた動画をSNSにアップした。その後、「病欠のタレントの代わりみたいな」（サーヤ）、「びっくりするくらい誰も聞いていないコミュニティーFMとか」（ニシダ）と、仕事が入ったという。