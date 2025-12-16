渋谷がトーマス・ウェルシュをILに登録…29歳のビッグマンは左腓骨筋腱損傷と診断

B1東地区所属のサンロッカーズ渋谷は12月16日、トーマス・ウェルシュをインジュアリーリスト（IL）に登録した。

現在29歳のウェルシュは、213センチ111キロのセンター。名門カリフォルニア大学ロサンゼルス校出身で、「NBAドラフト2018」にてデンバー・ナゲッツから2巡目全体58位指名を受けた。NBAで11試合に出場すると、Gリーグやベルギー、台湾のチームを経て、2022－23シーズに山形ワイヴァンズでBリーグデビュー。翌シーズンからレバンガ北海道で2シーズンプレーし、今シーズンからは渋谷に加入。ここまでリーグ戦21試合に出場し、平均9.3得点8.6リバウンド0.9アシストを記録していた。

同選手は12月10日に行われた群馬クレインサンダーズ戦においてプレー中に足関節を負傷。左腓骨筋腱損傷と診断された。ILに登録された選手は、登録日から30日間は再登録ができない。

サンロッカーズ渋谷は「ウェルシュ選手がより良いコンディションで復帰できるよう、クラブ一丸となってサポートしていくとしています」とコメントしている。

