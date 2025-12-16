ÂçÀôÍÎ¤¬¸ì¤ë¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñー¡ÙÊ¸ÂÀ¤Ø¤Î°¦Ãå¡¡¡È¿Í¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤¿¤¤¡É¤¬¼«¿È¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ë
¡¡Âè1ÏÃ¤«¤é²ó¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤ËÍ½ÁÛ¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤Å¸³«¤ò¸«¤»Â³¤±¤Æ¤¤¤ëÌîÌÚ°¡µª»ÒµÓËÜ¤ÎSF¥é¥Ö¥í¥Þ¥ó¥¹¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñー¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¡£12·î16Æü¤Ë¤¤¤è¤¤¤è·Þ¤¨¤ëºÇ½ª²ó¤òÁ°¤Ë¡¢Ê¸ÂÀÌò¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÂçÀôÍÎ¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡£ºÂÄ¹¤È¤·¤Æ¸½¾ì¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¿¸½ºß¤Î¿´¶¤ä¡È¿Í¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦¼«¿È¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Á¥§¥¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è¤¢¤ê¡Û
»²¹Í¡§¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñー¡Ù¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¡¡ÂçÀôÍÎ¡Ö»ä¤ÏÍè·î¤«¤é¤â¤¦Â³ÊÔ¤ò»£¤ëµ¤Ëþ¡¹¡×
ーー¤¤¤è¤¤¤èºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¥é¥¹¥È¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÂçÀô¤µ¤ó¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´¶ÁÛ¤òÊú¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÂçÀôÍÎ¡Ê°Ê²¼¡¢ÂçÀô¡Ë¡§¤¢¤ë°ÕÌ£¤ÇÀÚ¤Ê¤µ¤¬»Ä¤ë¥é¥¹¥È¤À¤Ê¡¢¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ÃûÌò¤Î²¬ÅÄ¡Ê¾À¸¡Ë¤¯¤ó¤Ï¡Ö¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤â¤¹¤´¤¯¤ï¤«¤ë¤Ê¤È¡£°ì¤Ä¤Î¶èÀÚ¤ê¤Ï¤Ä¤¯¤±¤ì¤É¤â¡¢¤¢¤ë¼ï¡¢½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÊª¸ì¤ÎÂ³¤¤ä¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤Î¤½¤Î¸å¤¬ÃÎ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê½ª¤ï¤êÊý¤Ë¤â¡¢¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ーーµÓËÜ¤ÎÌîÌÚ¤µ¤ó¤Ï¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢¡Ö¤³¤Î¥é¥¹¥È¤ÇÂ³¤¤¬ºî¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤³¤ÎÀè¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÀô¡§¤¿¤·¤«¤ËÈþ¤·¤¤½ª¤ï¤êÊý¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤âÌîÌÚ¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤¤¤¯¤é¤Ç¤â½ñ¤³¤¦¤È»×¤¨¤Ð½ñ¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ーー½øÈ×¤Ï¥³¥ß¥«¥ë¤Ê¥·ー¥ó¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¸åÈ¾Àï¤«¤é¤É¤ó¤É¤ó¥·¥ê¥¢¥¹¤ÊÅ¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
ÂçÀô¡§¸½¾ì¤Ç¤è¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã³Ú¤·¤¤¤Í¡×¤È¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÂè5ÏÃ¡¢Âè6ÏÃ¤Þ¤Ç¤À¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤È¡£Âè7ÏÃ°Ê¹ß¡¢¥³¥ß¥«¥ë¤Ê¥·ー¥ó¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡¢¡Ö¤¢¤Îº¢¤¬²û¤«¤·¤¤¤Í¡×¤Ê¤ó¤Æ´ÆÆÄ¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é»£¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ーーºÇ½é¤Ï¾ð¤±¤Ê¤¯¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿Ê¸ÂÀ¤â¡¢¤É¤ó¤É¤ó¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
ÂçÀô¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤ÆÊ¸ÂÀ¤µ¤ó¡¢¤À¤¤¤Ö¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÈÃË¤é¤·¤¤·èÃÇ¡É¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡£
ーーÊ¸ÂÀ¤ÎÌòºî¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÌîÌÚ¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡Ö¡ÈÉáÃÊ¤ÎÂçÀôÍÎ¡É¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤´¼«¿È¤òÌò¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¤ë¤Î¤Ï±é¤¸¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
ÂçÀô¡§±é¤¸¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÉáÄÌ¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯¼«Ê¬¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡£¥³¥ß¥«¥ë¤Ê¥·ー¥ó¤È¤«¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÁÇ¤Î¼«Ê¬¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
ーー¥·ー¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤´¼«¿È¤ÎÈ¿¼ÍÅª¤ÊÈ¿±þ¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡©
ÂçÀô¡§Âè8ÏÃ¤Ç¡¢»Íµ¨¡ÊµÜ粼¤¢¤ª¤¤¡Ë¤È³ùÁÒ¤Ç¤·¤é¤¹Ð§¤ò¿©¤Ù¤ë¥·ー¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤·¤é¤¹Ð§¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢È¿¼ÍÅª¤Ë¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬½Ð¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¡Ö¥ä¥Ð¤¤¡ª¡×¤È»×¤Ã¤ÆÍÞ¤¨¤¿µ²±¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢´ÆÆÄ¤¬¡Ö¥ª¥Ã¥±ー¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤â¤ó¤À¤«¤é¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ»È¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤¢¡¢¤³¤ì¤ÏÊ¸ÂÀ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÂçÀôÍÎ¤À¡×¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ーーÅö¤Æ½ñ¤¤Ê¤Î¤Ç¤â¤Á¤í¤ó¤½¤¦¤À¤È¤Ï»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ê¸ÂÀ¤ÏÂçÀô¤µ¤ó¤Ë¤·¤«±é¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÀô¤µ¤ó¤Î¿·¤¿¤ÊÂåÉ½ºî¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÂçÀô¡§¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤È¤¤Ë´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡Ö¼ä¤·¤¤¤Ê¡×¤È»×¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£Ê¸ÂÀ¤È¤ªÊÌ¤ì¤¹¤ë¤Î¤¬¼«Ê¬¤Ç¤â¼ä¤·¤¯¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¡¢ËÍ¼«¿È¤â°¦Ãå¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¸ÂÀ¤Î´îÅÜ°¥³Ú¡¢ÍÍ¡¹¤Ê´¶¾ð¤òÁ´¤Æ±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡£Ê¸ÂÀ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
ーーµÜ粼¤¢¤ª¤¤¤µ¤ó¡¢¥Ç¥£ー¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¤µ¤ó¡¢¹âÈª½ß»Ò¤µ¤ó¡¢±§Ìî¾ÍÊ¿¤µ¤ó¡¢ËÌÂ¼¾¢³¤¤µ¤ó¡¢²¬ÅÄ¾À¸¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤¿¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬½¸·ë¤·¤¿Ãæ¡¢ºÂÄ¹¤È¤·¤Æ¸½¾ì¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤Î¿´¶¤ò¤ª»Ç¤¤¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡£
ÂçÀô¡§Ìò¼Ô¤¬¤¤¤¤»Å»ö¤Ë½Ð²ñ¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤´±ï¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¡ÈÊõÃµ¤·¡É¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¤¹¡£¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤ËÌÌÇò¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È»×¤¨¤ëºîÉÊ¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦Â¿¤¯¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡£¥¥ã¥¹¥È¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢µÓËÜ¤ÎÌîÌÚ°¡µª»Ò¤µ¤ó¡¢¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Îµ®ÅçºÌÍý¤µ¤ó¤È¤¤¤¦2¿Í¤ÎºÍÇ½¤Î¤â¤È¤Ç¼ç±é¤È¤¤¤¦Ìò²ó¤ê¤òÇ¤¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ê¬¤Ç¥»¥ê¥Õ¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤¤¤ä～¡¢¤Ê¤ó¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥»¥ê¥Õ¤À¤í¤¦¡×¤È»×¤¦¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦Ìò¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ーーÂçÀô¤µ¤ó¤Ï¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ê¤É¤ÎÇÐÍ¥¶È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ê¤É¤â´Þ¤á¾ï¤ËÄ©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÂçÀô¡§º¬Äì¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¡È¿Í¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡ÖÌÌÇò¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤¤¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¿¤¿¤¯¸À¤¨¤Ð¡¢Ë«¤á¤é¤ì¤¿¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£¾Ð¤ï¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤â¹¥¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ¡ÖÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤«¡Ö´¶Æ°¤·¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤¤¤í¤ó¤ÊÌÌÇò¤µ¤ò¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ºÇ¶á¤À¤È²Î¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥³¥ó¥µー¥È¤Ç²Î¤ò±´¤Ã¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¡¢ËÍ¼«¿È¤â³Ú¤·¤¤µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤ª¤·¤Ê¤Ù¤Æ¡È¿Í¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
ーー¤½¤ì¤ÏÀÎ¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÂçÀô¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Êª¿´¤Ä¤¤¤¿¤È¤¤«¤é¤º¤Ã¤È¡È¿Í¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤¼¤½¤¦¤¤¤¦DNA¤¬¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¤ÏËÍ¼«¿È¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é¤º¤Ã¤È¤½¤ì¤Ð¤«¤ê¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
ーー¤½¤ì¤¬Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¤Î¸»Àô¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
ÂçÀô¡§¼«Ê¬¼«¿È¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼«Ê¬¤¬²¿¤ò¤·¤¿¤é¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¡Ö¤³¤ì¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤ò¤ä¤ì¤Ð³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¡£¤À¤«¤é¾ï¤Ë¿Í¤ËÌÌÇò¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñー¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ë¿Í¤¬ÌÌÇò¤¤¤È»×¤¨¤ëºîÉÊ¤Ë½Ð²ñ¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ë½Ð¤ë¤«¤é¤Ë¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾Ð¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ì¤¬¼«Ê¬¼«¿È¤â³Ú¤·¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡áµÜÀîæÆ¡Ë