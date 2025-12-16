EXILE MAKIDAIが、2026年1月6日に神奈川県横浜市栄区にて実施される『栄区制40周年オープニングセレモニー』に先がけて、栄区制40周年スペシャルサポーターに就任。本日12月16日に横浜市栄区役所にて就任式が行われた。

今回の連携については、MAKIDAIが横浜市栄区出身であり故郷を盛り上げたいという想いに横浜市栄区が共鳴したことで様々なコラボレーションが実現。区制40周年の前年 39（サンキュー）年目の感謝の年には、LDH JAPANが随所でシティプロモーションに協力してきた。

区制39周年目の盛り上げ企画として、MAKIDAIによる『感謝の手紙』メッセージ動画の出演に始まり、MAKIDAI本人が故郷 横浜市栄区のおすすめスポットや思い出の場所を街歩きしながら栄区の魅力を発信する全7本シリーズからなるYouTube動画『さかえくさんぽ×EXILE MAKIDAI』も公開中だ。

また、自身の母校である西本郷小学校にて、子どもたちが栄区への愛着を育みながら夢を持って成長し、将来のキャリアについて考えるきっかけとなるよう特別授業を実施した際の映像も『EXILE MAKIDAI「夢を育む特別授業 ～栄区の未来を担う子どもたちへ～」』として横浜市YouTube公式チャンネルで視聴できる。

栄区制40周年スペシャルサポーター就任式では、松永朋美栄区長からMAKIDAIに栄区制40周年スペシャルサポーターの委嘱状が手渡されると、MAKIDAIは「栄区出身者として40周年という記念すべき節目の年にスペシャルサポーターとして携われることは大変光栄です。故郷である栄区に少しでも貢献できるようがんばりたいです」と熱い想いを語った。

2025年に行った区制40周年記念事業などの一連の取組を振り返り、MAKIDAIは「これまで『感謝の手紙』を始め『さかえくさんぽ』や、母校である西本郷小学校での特別授業など、栄区の職員の方々と一緒に地域を盛り上げる企画に参加してきました。これらの取組を通して僕を育ててくれた栄区への感謝の気持ちを再認識するとともに、改めて栄区の魅力を実感してきました。今後さらに多くの人に地域の魅力を発信できるよう積極的に取り組んでいきたいです」と集まった報道陣を前にコメント。さらに、「地域の方々と一緒に楽しく過ごせる1年にできるよう、自分自身楽しみながらがんばっていきます」と続けた。

＜EXILE MAKIDAI コメント＞

故郷である横浜市栄区を盛り上げるお手伝いがしたいと考えていたところに、栄区制39周年の『感謝の手紙』のきっかけをいただき、これまで動画の発信や特別授業など様々な取組に参加させていただきました。そうして迎える40周年という記念すべき1年にスペシャルサポーターとして携われることは大変感慨深いものがあります。これまでLDH JAPANの多くの仲間たちが取り組んできた地域共生の活動、その先にある地域とのつながりのように僕自身、故郷である栄区のみなさんとの繋がりを大切にしながら、ともに楽しんで区制40周年を盛り上げていきたいと思います

