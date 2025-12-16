昌平出身の日本体育大FW篠田大輝が鳥取内定!! 現在絶好調、関東1部終盤に5戦5発→インカレでも2戦連発中「日々精進して参ります」
ガイナーレ鳥取は16日、日本体育大FW篠田大輝(4年=昌平高)が来季から新たに加入することが決まったと発表した。
2003年生まれの篠田は浦和Jrユース、昌平高出身のアタッカー。高校時代は1〜2年生で全国高校選手権に出場し、2年連続での劇的なゴールや、弟のMF篠田翼(筑波大3年)との共演で注目を集めていた。
大学では1年時から出場機会を掴み、昨季は15試合7得点の活躍で日体大の8年ぶり1部復帰に貢献。ラストイヤーの今季は夏冬連続の全国大会出場に導いたほか、関東大学リーグ終盤戦では5試合5得点、現在開催中の全日本大学選手権(インカレ)でも開幕2試合連続ゴールと絶好調で、勝負強さに磨きをかけている。
篠田はクラブを通じて「2026シーズンからガイナーレ鳥取に加入することになりました。日本体育大学の篠田大輝です。幼い頃からの夢であったプロサッカー選手のキャリアをガイナーレ鳥取という素晴らしいクラブでスタートできることを大変嬉しく思います。今までのサッカー人生を支えてくれた家族、チームメイト、指導者の方々に感謝を忘れず、プレーで恩返しが出来るように頑張ります。1日でも早くピッチに立ち、ガイナーレ鳥取の勝利に貢献できるように日々精進して参ります。応援よろしくお願い致します」とコメントしている。
