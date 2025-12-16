±ÊÀ¥Î÷¤Î¤â¤Õ¤â¤Õ¥¢¥¦¥¿ー¤Î¶ß¸µ¤ò¹â¶¶³¤¿Í¤¬¥Ñ¥¿¥Ñ¥¿¡ª¥Ë¥³¥Ë¥³¤¸¤ã¤ì¹ç¤¦ÉñÂæÎ¢¥àー¥Óー¤Ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤¯¤ÆÌþ¤µ¤ì¤ë¡×¡Ö¸«¤Ä¤á¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤È¤³¤ä¤Ð¤¤¡×¡Ö²¿²ó¤Ç¤â¥ëー¥×¤Ç¤¤ë¡×
¢£¥¹¥¿¥¸¥ã¥ó»Ñ¤Î¡ÖTheater¡×Æ°²è¤â
¡ÚÆ°²è¡Û±ÊÀ¥Î÷¤È¹â¶¶³¤¿Í¤ÎÃçÎÉ¤·¡ÖTheater¡×①~②
King ¡õ Prince¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ±ÊÀ¥Î÷¤È¹â¶¶³¤¿Í¡Ê¡Ö¹â¡×¤Ï¤Ï¤·¤´¤À¤«¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¤Î¡ØCDTV¡ÙÉñÂæÎ¢¥àー¥Óー¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
±ÊÀ¥¤¬¤â¤³¤â¤³¤Î¥Õ¥¡ー¥¢¥¦¥¿ー¤ò±©¿¥¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¹â¶¶¤Ï¤½¤Î¶ß¸µ¤òÄÏ¤ß¥Ð¥¤¥¯¤Î¥Ï¥ó¥É¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ñ¥¿¥Ñ¥¿¤ÈÆ°¤«¤·¤Ê¤¬¤é¥¦¥©ー¥¥ó¥°¤¬¥¹¥¿ー¥È¡£Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¤³¤ì¤Çµ¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤Î°ì¸À¤â¡£
¤Õ¤¿¤ê¤Ï¡ÖTheater¡×¤Ë¤Î¤»¤Æ¹â¶¶¤¬±ÊÀ¥¤Î¸ª¤òÄÏ¤ó¤À¤Þ¤ÞÊâ¤¡¢Á°¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê²£ÊÂ¤Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ä¤Ä¡¢ÅÓÃæ¤«¤é¥Ë¥³¥Ë¥³¸«¤Ä¤á¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¯¤ÆÌþ¤µ¤ì¤ë¡×¡Ö¸«¤Ä¤á¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤È¤³¤ä¤Ð¤¤¡×¡Ö²¿²ó¤Ç¤â¥ëー¥×¤Ç¤¤ë¡×¤Ê¤É´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£