【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(16日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
57707.68 ボリンジャー:＋3σ(26週)
54961.16 ボリンジャー:＋3σ(13週)
53647.94 ボリンジャー:＋2σ(26週)
53019.00 ボリンジャー:＋2σ(13週)
52430.28 ボリンジャー:＋3σ(25日)
51628.01 ボリンジャー:＋2σ(25日)
51076.84 ボリンジャー:＋1σ(13週)
50825.75 ボリンジャー:＋1σ(25日)
50436.09 均衡表転換線(週足)
50299.11 6日移動平均線
50241.78 均衡表転換線(日足)
50023.48 25日移動平均線
49874.23 均衡表基準線(日足)
49751.64 均衡表雲上限(日足)
49588.21 ボリンジャー:＋1σ(26週)
49383.29 ★日経平均株価16日終値
49221.21 ボリンジャー:-1σ(25日)
49134.68 13週移動平均線
48418.94 ボリンジャー:-2σ(25日)
47790.27 75日移動平均線
47616.67 ボリンジャー:-3σ(25日)
47236.02 均衡表雲下限(日足)
47192.52 ボリンジャー:-1σ(13週)
45528.48 26週移動平均線
45331.60 均衡表基準線(週足)
45250.36 ボリンジャー:-2σ(13週)
43308.20 ボリンジャー:-3σ(13週)
41813.35 200日移動平均線
41468.74 ボリンジャー:-1σ(26週)
37409.01 ボリンジャー:-2σ(26週)
36789.96 均衡表雲上限(週足)
36609.76 均衡表雲下限(週足)
33349.27 ボリンジャー:-3σ(26週)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 43.08(前日58.95)
ST.Slow(9日) 57.02(前日65.05)
ST.Fast(13週) 72.15(前日75.19)
ST.Slow(13週) 74.07(前日75.08)
［2025年12月16日］
株探ニュース