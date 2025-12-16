　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


57707.68　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
54961.16　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
53647.94　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
53019.00　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
52430.28　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
51628.01　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
51076.84　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
50825.75　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
50436.09　　均衡表転換線(週足)
50299.11　　6日移動平均線
50241.78　　均衡表転換線(日足)
50023.48　　25日移動平均線
49874.23　　均衡表基準線(日足)
49751.64　　均衡表雲上限(日足)
49588.21　　ボリンジャー:＋1σ(26週)

49383.29　　★日経平均株価16日終値

49221.21　　ボリンジャー:-1σ(25日)
49134.68　　13週移動平均線
48418.94　　ボリンジャー:-2σ(25日)
47790.27　　75日移動平均線
47616.67　　ボリンジャー:-3σ(25日)
47236.02　　均衡表雲下限(日足)
47192.52　　ボリンジャー:-1σ(13週)
45528.48　　26週移動平均線
45331.60　　均衡表基準線(週足)
45250.36　　ボリンジャー:-2σ(13週)
43308.20　　ボリンジャー:-3σ(13週)
41813.35　　200日移動平均線
41468.74　　ボリンジャー:-1σ(26週)
37409.01　　ボリンジャー:-2σ(26週)
36789.96　　均衡表雲上限(週足)
36609.76　　均衡表雲下限(週足)
33349.27　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　43.08(前日58.95)
ST.Slow(9日)　　57.02(前日65.05)

ST.Fast(13週)　 72.15(前日75.19)
ST.Slow(13週)　 74.07(前日75.08)

［2025年12月16日］

株探ニュース