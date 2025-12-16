

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





57707.68 ボリンジャー:＋3σ(26週)

54961.16 ボリンジャー:＋3σ(13週)

53647.94 ボリンジャー:＋2σ(26週)

53019.00 ボリンジャー:＋2σ(13週)

52430.28 ボリンジャー:＋3σ(25日)

51628.01 ボリンジャー:＋2σ(25日)

51076.84 ボリンジャー:＋1σ(13週)

50825.75 ボリンジャー:＋1σ(25日)

50436.09 均衡表転換線(週足)

50299.11 6日移動平均線

50241.78 均衡表転換線(日足)

50023.48 25日移動平均線

49874.23 均衡表基準線(日足)

49751.64 均衡表雲上限(日足)

49588.21 ボリンジャー:＋1σ(26週)



49383.29 ★日経平均株価16日終値



49221.21 ボリンジャー:-1σ(25日)

49134.68 13週移動平均線

48418.94 ボリンジャー:-2σ(25日)

47790.27 75日移動平均線

47616.67 ボリンジャー:-3σ(25日)

47236.02 均衡表雲下限(日足)

47192.52 ボリンジャー:-1σ(13週)

45528.48 26週移動平均線

45331.60 均衡表基準線(週足)

45250.36 ボリンジャー:-2σ(13週)

43308.20 ボリンジャー:-3σ(13週)

41813.35 200日移動平均線

41468.74 ボリンジャー:-1σ(26週)

37409.01 ボリンジャー:-2σ(26週)

36789.96 均衡表雲上限(週足)

36609.76 均衡表雲下限(週足)

33349.27 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 43.08(前日58.95)

ST.Slow(9日) 57.02(前日65.05)



ST.Fast(13週) 72.15(前日75.19)

ST.Slow(13週) 74.07(前日75.08)



［2025年12月16日］



株探ニュース

