[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇2177銘柄・下落721銘柄（東証終値比）
12月16日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2982銘柄。東証終値比で上昇は2177銘柄、下落は721銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが170銘柄、値下がりは49銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は80円高と買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の16日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6083> ＥＲＩＨＤ 4565 +680（ +17.5%）
2位 <7095> マクビープラ 1729 +254（ +17.2%）
3位 <8001> 伊藤忠 10896 +1409（ +14.9%）
4位 <4598> デルタフライ 573 +53（ +10.2%）
5位 <8918> ランド 9.6 +0.6（ +6.7%）
6位 <5252> 日本ナレッジ 592 +31（ +5.5%）
7位 <5136> トリプラ 1964.9 +100.9（ +5.4%）
8位 <6740> Ｊディスプレ 19.9 +0.9（ +4.7%）
9位 <410A> ＧＭＯコマス 1432 +50（ +3.6%）
10位 <9213> セイファート 828.9 +27.9（ +3.5%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3776> ＢＢタワー 189.1 -8.9（ -4.5%）
2位 <334A> ＶＰＪ 1668.9 -51.1（ -3.0%）
3位 <9082> 大和自 1120 -31（ -2.7%）
4位 <6085> アーキテクツ 314.9 -8.1（ -2.5%）
5位 <190A> コーディア 102.4 -2.6（ -2.5%）
6位 <7256> 河西工 145.4 -3.6（ -2.4%）
7位 <4564> ＯＴＳ 20.5 -0.5（ -2.4%）
8位 <2370> メディネット 29.3 -0.7（ -2.3%）
9位 <6495> 宮入バ 132 -3（ -2.2%）
10位 <6731> ピクセラ 36.2 -0.8（ -2.2%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8001> 伊藤忠 10896 +1409（ +14.9%）
2位 <6103> オークマ 3509.5 +29.5（ +0.8%）
3位 <7205> 日野自 389.9 +2.9（ +0.7%）
4位 <6326> クボタ 2267.4 +16.4（ +0.7%）
5位 <8015> 豊田通商 5251.1 +37.1（ +0.7%）
6位 <7735> スクリン 12909.5 +89.5（ +0.7%）
7位 <7911> ＴＯＰＰＡＮ 4781.1 +31.1（ +0.7%）
8位 <6361> 荏原 3727.7 +23.7（ +0.6%）
9位 <5706> 三井金属 16840 +105（ +0.6%）
10位 <5803> フジクラ 16600 +100（ +0.6%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6305> 日立建機 4555.2 -15.8（ -0.3%）
2位 <7741> ＨＯＹＡ 23919.5 -80.5（ -0.3%）
3位 <6724> エプソン 1987 -6.0（ -0.3%）
4位 <9501> 東電ＨＤ 635 -1.9（ -0.3%）
5位 <3099> 三越伊勢丹 2376.9 -6.6（ -0.3%）
6位 <2413> エムスリー 2029.9 -5.6（ -0.3%）
7位 <8002> 丸紅 4380 -12（ -0.3%）
8位 <3861> 王子ＨＤ 840 -2.2（ -0.3%）
9位 <8233> 高島屋 1648.4 -4.1（ -0.2%）
10位 <5019> 出光興産 1172.1 -2.9（ -0.2%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
株探ニュース