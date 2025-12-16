　12月16日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2982銘柄。東証終値比で上昇は2177銘柄、下落は721銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが170銘柄、値下がりは49銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は80円高と買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の16日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6083>　ＥＲＩＨＤ　　　　 4565　 +680（ +17.5%）
2位 <7095>　マクビープラ　　　 1729　 +254（ +17.2%）
3位 <8001>　伊藤忠　　　　　　10896　+1409（ +14.9%）
4位 <4598>　デルタフライ　　　　573　　+53（ +10.2%）
5位 <8918>　ランド　　　　　　　9.6　 +0.6（　+6.7%）
6位 <5252>　日本ナレッジ　　　　592　　+31（　+5.5%）
7位 <5136>　トリプラ　　　　 1964.9 +100.9（　+5.4%）
8位 <6740>　Ｊディスプレ　　　 19.9　 +0.9（　+4.7%）
9位 <410A>　ＧＭＯコマス　　　 1432　　+50（　+3.6%）
10位 <9213>　セイファート　　　828.9　+27.9（　+3.5%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3776>　ＢＢタワー　　　　189.1　 -8.9（　-4.5%）
2位 <334A>　ＶＰＪ　　　　　 1668.9　-51.1（　-3.0%）
3位 <9082>　大和自　　　　　　 1120　　-31（　-2.7%）
4位 <6085>　アーキテクツ　　　314.9　 -8.1（　-2.5%）
5位 <190A>　コーディア　　　　102.4　 -2.6（　-2.5%）
6位 <7256>　河西工　　　　　　145.4　 -3.6（　-2.4%）
7位 <4564>　ＯＴＳ　　　　　　 20.5　 -0.5（　-2.4%）
8位 <2370>　メディネット　　　 29.3　 -0.7（　-2.3%）
9位 <6495>　宮入バ　　　　　　　132　　 -3（　-2.2%）
10位 <6731>　ピクセラ　　　　　 36.2　 -0.8（　-2.2%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8001>　伊藤忠　　　　　　10896　+1409（ +14.9%）
2位 <6103>　オークマ　　　　 3509.5　+29.5（　+0.8%）
3位 <7205>　日野自　　　　　　389.9　 +2.9（　+0.7%）
4位 <6326>　クボタ　　　　　 2267.4　+16.4（　+0.7%）
5位 <8015>　豊田通商　　　　 5251.1　+37.1（　+0.7%）
6位 <7735>　スクリン　　　　12909.5　+89.5（　+0.7%）
7位 <7911>　ＴＯＰＰＡＮ　　 4781.1　+31.1（　+0.7%）
8位 <6361>　荏原　　　　　　 3727.7　+23.7（　+0.6%）
9位 <5706>　三井金属　　　　　16840　 +105（　+0.6%）
10位 <5803>　フジクラ　　　　　16600　 +100（　+0.6%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6305>　日立建機　　　　 4555.2　-15.8（　-0.3%）
2位 <7741>　ＨＯＹＡ　　　　23919.5　-80.5（　-0.3%）
3位 <6724>　エプソン　　　　　 1987　 -6.0（　-0.3%）
4位 <9501>　東電ＨＤ　　　　　　635　 -1.9（　-0.3%）
5位 <3099>　三越伊勢丹　　　 2376.9　 -6.6（　-0.3%）
6位 <2413>　エムスリー　　　 2029.9　 -5.6（　-0.3%）
7位 <8002>　丸紅　　　　　　　 4380　　-12（　-0.3%）
8位 <3861>　王子ＨＤ　　　　　　840　 -2.2（　-0.3%）
9位 <8233>　高島屋　　　　　 1648.4　 -4.1（　-0.2%）
10位 <5019>　出光興産　　　　 1172.1　 -2.9（　-0.2%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

