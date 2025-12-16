ヒロミ、電動キックボードのマナー違反に言及「なんでこれが許可されているのか」
タレントのヒロミ（60）が、16日放送の日本テレビ系『DayDay.』（前9：00）に出演。電動キックボードのマナー問題に言及した。
【図説】車道？歩道？キックボードはどこを走るのが正解？ 相次ぐ「怖い」「危なっかしい」の声
番組は、電動キックボードの危険性やマナー違反が多発している状況を紹介。司会の武田真一アナウンサーは「暮らしの足として意義のある交通手段となっている一方で、ルールですとか安全意識の浸透は正直、追いついていないのかなという印象ですね」とコメントした。
意見を求められたヒロミは「よく見ますし、僕はなんでこれが許可されているのかって最初から言っているんですけど」「危険は絶対にあるんすよ。やっぱ二輪なので」と言い切った。
さらに「これを許可したんだったら、専用道路帯を作らない限り…自転車もそうですけど絶対にこうなるじゃないですか。だって乗っていいよって…ルール知らないから。自転車もそうだけど、逆走はするわ…」と憤り。続けて「自転車とかこのへんのルールをやるんだったら、国が『ここを通らなければダメですよ』という整備をしない限り、これ…無理だと思いますねぼくは」と述べた。
