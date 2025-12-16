15日（月）、「SEA GAMES Thailand 2025（2025年東南アジア競技大会）」の女子バレーボール競技の全日程が終了した。

本大会は2年に1回開催される、東南アジア競技大会連盟（SEAGF）が主催する東南アジア最大級のスポーツイベント。女子バレーボール競技には7ヵ国が参加しており、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）に所属する選手も各国の代表に選出されていた。

開催国のタイ代表には、PFUブルーキャッツ石川かほくのミドルブロッカー（MB）タットダオ・ヌクジャン、SAGA久光スプリングスのMBハッタヤ・バムルンスック、アランマーレ山形からはMBアチャラポーン・コンヨットとアウトサイドヒッターのウィモンラット・タナパンの4選手、ベトナム代表には、群馬グリーンウイングスのOHタントウイー・ジャンティが大会に出場。

15日（月）に行われた決勝戦は、2組に分かれたグループラウンドでそれぞれ1位通過したタイ代表とベトナム代表が激突。フルセットに及ぶ大激戦となった。互いに2セットを取り、勝負が決まる第5セットでは20点台までもつれるデュースに。最後までどちらが勝利するか分からない展開となったが、25-23で開催国のタイが勝利し、見事に優勝を飾った。

■SEA GAMES Thailand 2025女子大会 最終結果

優勝:タイ代表

準優勝:ベトナム代表

3位:インドネシア代表

