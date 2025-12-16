織田信成、車の接触事故を報告「私の不注意によるものであり深く反省」「渋滞中の徐行状況下で」
【モデルプレス＝2025/12/16】フィギュアスケーター・タレントの織田信成が16日、自身のX（旧Twitter）を更新。接触事故を起こしたことを報告した。
【写真】「私の不注意」運転中の接触事故報告した38歳五輪選手
織田は「昨日、私が運転していた車両が渋滞中の徐行状況下で接触事故を起こしました」と報告。その後について「事故発生後は速やかに車両を停止し、警察へ連絡のうえ、現場にて適切な処置および事故対応を行っていただきました」と説明し、「今回の事故につきましては、私の不注意によるものであり、深く反省しております。今後は運転時の安全確認をより一層徹底し、再発防止に努めてまいります」と記している。
織田は1987年3月25日生まれ。大阪府出身。2010年、バンクーバー五輪で7位に入賞。同年に一般女性と結婚し、第1子長男が誕生。2013年に第2子次男、2016年に第3子三男、2019年に第4子長女が誕生している。2013年、後進に道を譲るために現役を引退するも、2022年に復帰を表明した。2024年に2度目の引退を表明し、2025年に国民スポーツ大会で現役最後のパフォーマンスを披露した。（modelpress編集部）
◆織田信成、接触事故を報告
◆2024年に引退を表明・織田信成って？
