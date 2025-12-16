ムロツヨシ、東京理科大を3週間で中退「学歴を捨てます」決意の理由告白
【モデルプレス＝2025/12/16】俳優のムロツヨシが、15日放送の日本テレビ系バラエティー番組「しゃべくり007」（よる9時〜）に出演。東京理科大学を3週間で中退した理由を明かした。
◆ムロツヨシ、東京理科大を3週間で中退
一浪して東京理科大学理学部に進学したムロ。しかし、この日のスタジオトークでは「大学を中退して役者を目指します」「3週間で」と紹介される一幕があった。また、役者を目指したきっかけは「舞台を観に行って。段田安則さんの芝居を見て決意するんですけど、家族が解散して、私立の大学に行ってたから学費もかかる。だったらやりたいことを決めてそれを目指す人生を選択します。学歴を捨てますということで始めたので」と語った。
◆ムロツヨシ、バイト続きの日に「もう無理だ」
しかし「19歳から役者をやっていて、6〜7年経ったある日にずっとバイトしかしてなくて、自分で舞台やっても何も面白くないし、急に夕方涙が出てきて。『あ、もう無理だ』と分かったんです」と俳優として芽が出ず、バイトばかりの日々に悩んでいたと告白。しかし「『終わった』と言って次の日から『ムロツヨシです』と連呼して名刺を作って、いろんな劇団に『使ってください』って。毎日夜はいろんな事務所に手紙を書いて、いろんなところに声を掛けて」と気持ちを切り替え、自身の売り込みに勤しんでいたことを明かした。（modelpress編集部）
