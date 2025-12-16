GPファイナルで来日

7日まで名古屋で行われたフィギュアスケートのグランプリ（GP）ファイナルに出場した英スケーターが、日本のファンからもらった贈り物に感激した。ルイス・ギブソンとのカップルでアイスダンス3位に入ったライラ・フィアーが、11分にも及ぶ“開封動画”を公開。「信じられないぐらい思いやりのあるギフト」の数々に感謝している。

次から次へと袋を開封した。フィアーは日本時間16日、インスタグラムを更新。「もし競技後のアドレナリンが高まっている私を見たいなら、これが日本のファンからの信じられないぐらい思いやりのあるギフトを午前1時に開封する私の、無我夢中の11分間です」と記し、1本の動画を公開した。

11月にGPシリーズ第4戦・NHK杯で来日した際に「ガーナチョコレートが好き」と公言したこともあってか、続々とロッテの「ガーナチョコレート」が出てくる。ベーシックなものから、抹茶味など様々なバリエーションが登場。「友達と日本のお菓子パーティーを開かなきゃ」「味比べはとんでもないことになりそう」などと興奮気味に話している。

他にもぬいぐるみや靴下などの贈り物にファンレターも。日本ファンからの愛に圧倒され、何度も「ありがとう」と感謝していた。



（THE ANSWER編集部）