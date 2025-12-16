俳優の吉沢亮と横浜流星が１６日、都内で行われた「カンヌ監督週間 ｉｎ Ｔｏｋｙｏ」で映画「国宝」（李相日監督）トークイベントに登壇した。

任侠の家に生まれた立花喜久雄（吉沢）は上方歌舞伎の大物俳優・花井半二郎（渡辺謙）に引き取られ、部屋子となる。血筋が重視される歌舞伎の世界で半二郎の息子・大垣俊介（横浜）としのぎを削り、女形として芸に生涯をささげる。

６月の初日舞台あいさつ以来半年ぶりに吉沢と横浜、そして李監督３人がそろった。半年の軌跡について吉沢は「熱が落ちないまま、プロモーションにも参加させて頂いている」と感慨深げ。

横浜は吉沢と李監督２人のプロモーションや舞台あいさつを見つめていたといい、「半年がたって、お客さんの前でまた国宝の話ができることうれしい」と久しぶりの３人での舞台あいさつを喜んだ。

横浜は主演を務めたＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」の最終回が１４日に放送されたばかり。李監督は「横浜くんまってたよ」と声をかけ、吉沢も「大河お疲れ」と横浜の肩を抱いた。

大ヒットの理由について聞かれると、監督は「観客の年齢層が幅広い」と答えつつ、「年齢の高いご婦人の方々にとっては二人が美しければいいのだなと（笑）映画の力と美の力、でいかがでしょう」と分析。

パスを受けた吉沢は困りつつ、「我々が美しいから、ですかね」と自らもヒットの理由を語り、横浜も「そうなってきますね」と笑った。

「国宝」は現在、第９８回米アカデミー賞国際長編映画賞ノミネートを目指している。