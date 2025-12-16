【Bill Lawrense TRIGGER-II】（長野県 TAD 61歳）

松本市のモーリスが1980年代〜に製造していたビル・ローレンスブランドのテレキャスター TRIGGER-IIです。

シリアルNo.からおそらく1981年製ではないかと思います。モーリスというと1970年代はアコースティックギターのイメージが強いですが、マニアックなところではH.S.Andersonでハイグレードなソリッドもやっていました。安価なストラトコピーモデルもありましたがほとんどの方が知らないでしょうね。

国内のコピー競争が熾烈になって登場したのがビル・ローレンス。ブレードタイプのピックアップが有名なブランド。1990年代くらいまではいろいろなモデルを展開して作りもかなり良く、ブラックラベルなどピックアップも好評だったと思います。

このテレキャスターは地元のリサイクルショップで購入したもので詳細は不明。もしかしたら関係者の放出かなと思ったりしています（昔はそういうの良く目にしました というか購入していました）。元メーカーの方にツテがあって聞いてみたら、それは特殊なモデルで記憶はあると仰っていました。

目を惹くのは2Ｐのキルトメイプル、まるでマッチョなボディビルダーみたいです。ネックはフレイムメイプル1Ｐ。

残念なのはブックマッチではないのと木の節っぽいところもあり目合わせがあまり良くないです。たまに出しては眺めてニヤリとしています。

◆ ◆ ◆

これはいかついキルトっすね。木の節っぽいところがあまり良くないとのことですけど、いやいや、こういうところがアバタもエクボになるのよ。自然の織りなすやんちゃな造形は、人間のテンプレ的美的感覚を大きく凌駕するんだもん。こんなステキな1本もないっす。モーリスというかモリダイラによるブランドですが、ビルローレンスといえば、当時のシャケ（レッド・ウォーリアーズ）を思い出しますね。ピックアップL-500でいえば、やっぱジョー・ペリーかな。H.S.Andersonは今でも人気ですよ。代表格のマッドキャットはプリンスに見初められた逸品ですからね。（BARKS 烏丸哲也）

