É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Î¸ø¼°»î¹çµå¤¬¤ªÈäÏªÌÜ¡¡Âç¶õÍã¤¬¥×¥ê¥ó¥È¡ÄÀ½ºî¿Ø¤¬´üÂÔ¤¹¤ë¡Ö¿§¡¹¤Ê¥É¥é¥Þ¡×
¿·¥Ü¡¼¥ë¡ÖTSUBASA J-PRO¡×¤¬¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿
¡¡J¥ê¡¼¥°¤Ï12·î16Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç²ñ¸«¤ò³«¤¡¢2·î¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÌÀ¼£°ÂÅÄÉ´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¸ø¼°»î¹çµå¡ÖTSUBASA J-PRO¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Ìî¡¹Â¼Ë§ÏÂ¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥óÍã¤Îºî¼Ô¡¦¹â¶¶ÍÛ°ì»á¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ß¥ª¤ÎÁÒÎÓ·¼»ÎÏº¼ÒÄ¹¤Î3¿Í¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡ÖTSUBASA J-PRO¡×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡ÖÆüËÜ¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¡¢²Í¤±¶¶¤È¤Ê¤ë°ìµå¡×¡£¥¥ã¥×¥Æ¥óÍã¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥ó¤È¤Ê¤ê¡¢¡ÖTSUBASA by SFIFA¡×¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥È¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤ë¡£ÅÐÃÅ¤·¤¿3¿Í¤¬Ãæ±û¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¹õËë¤ò»ý¤Á¾å¤²¡¢¿·»î¹çµå¤¬¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ü¡¼¥ë¤ÎÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖºÇ¹âÉÊ¼Á¤Î¥Þ¥¤¥¯¥í¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼PU¥ì¥¶¡¼ºÎÍÑ¡×¡Ö12Ëç¶Ñ°ì¥Ñ¥Í¥ë¹½Â¤¡×¡Ö¥µ¡¼¥Þ¥ë¥Ü¥ó¥Ç¥£¥ó¥°À½Ë¡¡×¡ÖÆÈ¼«¥×¥ê¥ó¥Èµ»½Ñ¤Ë¤è¤ë»ëÇ§À¸þ¾å¡×¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£¥¥ã¥×¥Æ¥óÍã¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÂç¶õÍã¤ÎÉ¬»¦¥·¥å¡¼¥È¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ö¥É¥é¥¤¥Ö¥·¥å¡¼¥È¡×¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥»¥×¥È¡£Èþ¤·¤¤µ°Æ»¤òÉÁ¤¤¤Æ¿Ê¡ÉÍã¡É¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤Ê¤ê¡¢¹â¶¶ÍÛ°ìÀèÀ¸¤Ë¤è¤ë½ñ¤²¼¤í¤·¤ÎÂç¶õÍã¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Çò¿§¤ò¥á¥¤¥ó¤ËÀÄ¿§¡¢ÎÐ¿§¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¡¢»ç¿§¤Ê¤É¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥é¡¼¤¬ÆÃÄ§Åª¡£ÎòÂå¤Î»î¹çµå¤Ç¸«¤Æ¤â¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ºÝÎ©¤Ä¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¿·¥Ü¡¼¥ë¤òÀ½ºî¤¹¤ë¾å¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤ËÆüËÜÂåÉ½¤ÎÁª¼ê¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤â¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢Ìî¡¹Â¼¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¡¢¹â¶¶»á¡¢ÁÒÎÓ¼ÒÄ¹¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò½³¤ê¡¢¿·¥Ü¡¼¥ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥Ü¡¼¥ë¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥¤¥ß¥ª¼Ò¤ÎÁÒÎÓ¼ÒÄ¹¤Ï¡ÖÈó¾ï¤Ë¤³¤Î¥Ü¡¼¥ë¤òÃæ¿´¤Ë¿§¡¹¤Ê¥É¥é¥Þ¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÁá¤¯¤âÉ´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¡£¹â¶¶»á¤Ï¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¥Ü¡¼¥ë¤È¤³¤Î¥Ü¡¼¥ë¤É¤Ã¤ÁÇã¤ª¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢¤³¤Ã¤Á¤ò¤¼¤ÒÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤¤¤ò¤µ¤½¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤ËÌî¡¹Â¼¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¤¬¡Ö¤³¤ÎÉ´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸«¤ëÊý¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤òÃæ¿´¤ËÄÉ¤Ã¤«¤±¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÎÉ¤¤¥·¡¼¥ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¥·¡¼¥ó¤Î¿¿¤óÃæ¤Ë¤ÏÂçÂÎ¤³¤Î¥Ü¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¥Ü¡¼¥ë¤òÃæ¿´¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤¿¤Á¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤¾³§¤µ¤ó¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Þ¤È¤á¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Çä¤ê¾å¤²¤Î°ìÉô¤Ï¡ÖNPOË¡¿Í love futbol Japan¡×¤Ë´óÉÕ¤µ¤ì¡¢¡ÖÆüËÜ¤È¥¢¥¸¥¢¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼Ê¸²½¤ÎÈ¯Å¸¡×¤ò¼ê½õ¤±¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë