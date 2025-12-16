滋賀県蒲生郡日野町に開業！HOTEL R9 The Yard 蒲生日野

「HOTEL R9 The Yard」シリーズの全国121店舗目となる「HOTEL R9 The Yard 蒲生日野」が、2026年1月10日（土）に滋賀県蒲生郡日野町にて開業します。

名神高速道路「蒲生スマートIC」から車で約15分という立地にあり、ビジネスや観光の拠点としてだけでなく、災害時には被災地へ駆けつける「レスキューホテル」としての機能も備えたフェーズフリーな宿泊施設です。

HOTEL R9 The Yard 蒲生日野

開業日：2026年1月10日（土）

予約受付開始：2025年12月25日（木）15:00

所在地：滋賀県蒲生郡日野町松尾934-1

客室数：全47室（ダブル41室／ツイン6室）

滋賀県内で5店舗目の出店となる本施設は、近隣の工業団地へのビジネス出張に便利なだけでなく、「滋賀農業公園ブルーメの丘」や「三井アウトレットパーク滋賀竜王」といったレジャースポットへのアクセスも良好です。

徒歩圏内にはショッピングセンターや飲食店もあり、長期滞在でも快適に過ごせる環境が整っています。

独立客室で快適なプライベート空間

建築用コンテナモジュールを活用した客室は、隣室と壁を接しない独立構造のため、高い静粛性とプライバシー性を実現。

13m2の室内にはシモンズ製ベッドや冷凍冷蔵庫、電子レンジ、空気清浄機などが完備されており、シンプルながらも上質な宿泊体験が出来ます。

平時はホテル、有事は「レスキューホテル」

「HOTEL R9 The Yard」シリーズの最大の特徴は、災害時に客室ごと被災地へ移設できる「レスキューホテル」としての役割です。

東日本大震災の教訓から生まれたこの仕組みは、平時には観光やビジネスの拠点として、有事には避難所や仮設住宅として機能する「フェーズフリー」な社会インフラとして注目されています。

滋賀県内の近隣店舗とも連携し、地域の防災拠点としての役割も担います。

日常の快適な宿泊と、もしもの時の安心を両立する次世代のコンテナホテル。

デベロップ「HOTEL R9 The Yard 蒲生日野」の紹介でした。

