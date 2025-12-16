竹林の絶景と共に、心身ともに温まる特別なアニバーサリー！佐倉天然温泉 澄流「澄流9周年祭」

千葉県佐倉市の「佐倉天然温泉 澄流（すみれ）」にて、2025年12月13日（土）より「澄流9周年祭」が開催。

「9」にちなんだユニークな特典や豪華景品が当たる宝くじ、特別な替わり湯などが楽しめる記念イベントが展開されます。

佐倉天然温泉 澄流「澄流9周年祭」

開催開始日：2025年12月13日（土）より

開催場所：佐倉天然温泉 澄流（千葉県佐倉市）

竹林を望む露天風呂やオートロウリュサウナで人気の温浴施設「佐倉天然温泉 澄流」が9周年を迎えます。

これを記念し、来場者全員への宝くじ配布や、数字の「9」に関連した無料サービス、特別風呂の実施など、多彩な企画が用意されました。

期間中は館内全体がお祝いムードに包まれ、入浴から食事、リラクゼーションまでお得に楽しむことができます。

「9」にちなんだ豪華イベントと宝くじ

入浴者全員に配布される「澄流9周年祭宝くじ」では、豪華家電製品や美容器具、食品、招待券などが当たるチャンスがあります。

さらに「9周年」とかけて、期間中の毎日「999人目」の入館者は入浴料が無料になるというサプライズ企画も実施。

また、9月9日生まれの方や名前に「九」が入る方にはイオンウォーター（500ml）がプレゼントされます（要証明書）。

SNSでは、ハッシュタグ「#澄流9周年祭」をつけて投稿するとペア招待券が当たるキャンペーンも行われます。

特別な水風呂とサウナ体験

お風呂エリアでは、「ルイボスティー水風呂」「漢方水風呂」「イヨシコーラ水風呂」のいずれかが日替わりで登場。

高温サウナでは天然素材のアロマ水を凍らせた「アロマイス」が定時設置され、香りと熱気を同時に楽しめます。

さらに、よもぎ泥塩サウナには「アロマソルト」と「はちみつ香るハニーパック」が設置され、美容効果も期待できる仕様に変更。

有料岩盤浴エリアでは、12月17日と19日に熱波師によるアウフグースイベントも開催されます。

お得なグルメと施設魅力

レストラン「PALM」でも「9」にちなんだキャンペーンを展開。

ソフトクリームやソフトドリンクが90円で提供されるほか、人気メニュー「ひな鶏の半身揚げ」や「スンドゥブチゲセット」が特別価格990円となります。

リラクゼーション「癒し処華美」では、70分以上のコース利用で次回使えるチケット等が当たるくじ引きに参加可能です。

竹林の絶景と共に、心身ともに温まる特別なアニバーサリー期間。

多彩な特典とイベントで、9周年の節目を盛り上げます。

佐倉天然温泉 澄流「澄流9周年祭」の紹介でした。

