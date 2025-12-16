最優秀賞は8月2日長岡にて！西武バスなど4社「“高速バスが走る街”高速乗合バス『東京=長岡・新潟線』運行開始40周年記念フォトコンテスト」

西武バス、西武観光バス、新潟交通、越後交通の4社は、「“高速バスが走る街”高速乗合バス『東京=長岡・新潟線』運行開始40周年記念フォトコンテスト」の受賞作品を決定。

4社共同運行の高速乗合バス「東京＝長岡・新潟線」運行開始40周年を記念し、沿線の美しい風景やバスのある情景を捉えた作品が登場。

西武バス・新潟交通など4社「“高速バスが走る街”高速乗合バス『東京=長岡・新潟線』運行開始40周年記念フォトコンテスト」

応募総数：247件

掲出場所：西武バス・新潟交通・越後交通の路線バス車内（ポスター）、営業所・案内所等（チラシ）

高速乗合バス「東京＝長岡・新潟線」が運行開始40周年を迎えることを記念し、「高速バスが走る街」をテーマに開催されたフォトコンテスト。

地域の活性化につながる魅力発信を目的とし、バスそのものだけでなく、停留所がある市町村の風土を感じる建築物や風景、伝統行事など幅広い視点で作品を募集。

応募総数247件の中から、厳正な審査を経て最優秀賞・優秀賞・各社賞が決定。

最優秀賞「8月2日長岡にて」

最優秀賞に輝いたのは、応募者「mura48」による作品「8月2日長岡にて」。

撮影地は新潟県長岡市で、夜空を彩る大輪の花火とバスの姿が印象的な一枚。

地域の伝統行事と交通機関が共存する、ドラマチックな瞬間を切り取っています。

受賞作品ポスター掲出

決定した受賞作品は、西武バス・新潟交通・越後交通の路線バス車内にポスターとして掲出。

また、各社賞を含む計8作品を使用したチラシを営業所・案内所等で配布。

優秀賞には「夜を駆けて」（東京都豊島区）、「雪の新潟駅前」（新潟県新潟市）、「帰り道を走るバス」（新潟県新潟市）が選出。

各社賞として「秋の関越道を走り抜ける高速バス」（西武バス賞）、「摩天楼の静寂」（西武観光バス賞）、「バスのまち新潟」（新潟交通賞）、「雨上がりの贈り物」（越後交通賞）もラインナップ。

沿線の街と街、人と人を繋ぐ架け橋として走り続ける高速バスの魅力と、地域の美しい風景を再発見できる受賞作品の数々。

西武バス・新潟交通など4社「“高速バスが走る街”高速乗合バス『東京=長岡・新潟線』運行開始40周年記念フォトコンテスト」受賞作品の紹介でした。

