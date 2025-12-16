お笑いコンビ「ミルクボーイ」が15日深夜放送のABCラジオ「ミルクボーイの煩悩の塊」に出演。駒場孝（39）が「M-1グランプリ2025」審査員に就任したことについて語った。

14日にM-1審査員9人が発表され、駒場の名がありリスナーからも大反響。内海は全員の顔が並ぶ公式ビジュアルを眺め「オモロイね。皆さん味が…」と笑い、駒場もビジュアルに採用された約5年前に撮った宣材写真を「円熟味なさ過ぎるなあ、うっすいなあ俺って」と自虐的に評した。

内海は、あらためて「すごいやん！決勝出られて、優勝できて、これはスゴイ人生やなあと思ってたけど。相方があそこで審査員をするなんてこれっぽっちも思ってなかった」と驚きを示した。「900点満点中の100点を委ねられたんやで!?これ凄いことよ」と力説したが、駒場は「…にしては、薄すぎるねん」と、自身の写真を気にして笑わせた。

ただ、内海は「どうする？当日終わるまでM-1戦士メーンでいってほしいやんか。今週は言わんととこか。オファーいただいた時の話とかさ…伝えたい事はあるねんけど、ちょっとM-1までは言わんでええんかな」と、出場経験がある漫才師ならではの配慮を見せた。駒場も同意し、「終わってからも別に言うこともないねんけど…」とあくまで脇役としての立場を強調していた。