インターネットイニシアティブ（IIJ）は、「IIJmioサプライサービス」でOPPO製のSIMフリースマートフォン「OPPO Find X9」を23日に発売する。価格は14万9800円。

後述のセールでMVNOサービス「IIJmio」に他社からの乗り換え（MNP転入）で契約すると、10万9800円で購入できる。

OPPO Find X9

OPPO Find X9は、CPUにDimensity 9500を搭載した5G対応のAndroidスマートフォン。メモリーは16GB、ストレージは512GBを備える。

背面には5000万画素のメイン、超広角、望遠カメラに加え、色温度を検知できるマルチスペクトルカメラを備えた4眼構成で、Hasselbladと共同開発したカメラシステムを搭載する。

ディスプレイは約6.6インチ（2760×1256）の有機ELディスプレイを搭載。バッテリー容量は7025mAh。

同社での価格は14万9800円。6249円/月×24回の分割払いでも購入できる。

スマホ大特価セール

IIJmioのギガプラン（音声SIM／音声eSIM）にMNP転入で申し込み、同時に「OPPO Find X9」を申し込むと、1ユーザー（mio ID）あたり1台まで特別価格で購入できる。期間は2026年2月2日まで。

セールを適用すると、端末価格は10万9800円（4万円割引）となる。4577円/月×24回の分割払いでも購入できる。