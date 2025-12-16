MLB屈指の遊撃手は「球団史上最高の才能」トレードでドジャース復帰の“驚愕プラン”を提案　交換要員に若手野手3人の名前

米メディアがドジャースにシーガー獲得の驚きのプランを提案している(C)Getty Images

レンジャーズのコリー・シーガーについて、トレードでドジャースが獲得するという驚きのプランを米メディア『ClutchPoints』が提案している。

31歳のシーガーは今季、102試合で打率.271、21本塁打、50打点、OPS.860をマークしており、通算221本塁打を放ってきたメジャーを代表する遊撃手だ。

【写真】もらい泣き必至…ユニホームの袖で涙を拭う山本由伸をチェック

シーガーはドジャース時代の2016年に新人王とシルバースラッガー賞を受賞。20年には、リーグ優勝決定シリーズとワールドシリーズでともにMVPに輝いている。

21年オフにはFAで10年3億2500万ドル（約506億円）の巨額契約でレンジャーズへと移籍したが、同メディアは「ドジャースには、球団史上最高の才能を持つ一人であるシーガーを呼び戻すチャンスがあり、このトレードは、優勝へ向けて再び活気づける可能性がある」と伝えている。



さらに、シーガーは2031年までレンジャーズと契約を結んでいるが「実績のある選手と2人のプロスペクトを組み込んだ戦略的なトレードは、レンジャーズにスーパースターの遊撃手を手放すように説得できるかもしれない」と指摘した。

ドジャース側の交換要員としてアンディ・パヘス、ホスエ・デポーラ、エミル・モラレスの3人の若手野手の名を挙げ、「3対1」のトレード案を投げかけている。