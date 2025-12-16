大谷翔平「総力で勝った」二刀流復活と連覇 NHKスペシャル12・28放送
メジャーリーグで歴史的シーズンを送った大谷翔平（31）が、NHKスペシャルのロングインタビューに応じる特番NHKスペシャル『メジャーリーガー大谷翔平2025 二刀流復活と連覇』が、28日午後9時から放送される。2025年シーズンをワールドシリーズ連覇という最高の形で締めくくった大谷が、自らの言葉で1年を振り返る。
【写真】NHKスペシャルのインタビューで笑顔を見せる大谷翔平
「本当にチームの総力で勝っていったワールドシリーズだった」。2025シーズンをワールドシリーズ連覇という結末で終えた大谷は、そう語った。延長18回の激闘、1試合4敬遠に9連続出塁はシリーズ新記録。初の二刀流でのマウンド。記録にも記憶にも残るブルージェイズとの死闘。そこには大谷翔平、そしてドジャースの2025シーズンのすべてが詰まっていた。
今シーズン、打者として試合に出場しながら、投手のリハビリを実戦で行うという前代未聞の二刀流復帰計画を遂行。昨シーズンを上回る55本塁打を放ち、投げてはメジャーリーグでの自己最速を更新する163.6キロの豪速球をマークした。どんな思いで2回目の肘の手術からの復活を目指したのか。
そしてワールドシリーズ最終第7戦。中3日でマウンドにあがった大谷が3ランホームランを打たれ、チームは最大の危機に。しかしそこから粘り強く1点ずつ返し、最終的には連覇を成し遂げたドジャース。その裏にはどんな物語があったのか。
大谷の証言に加え、同点ホームランを放ったロハス選手や今季限りで引退するカーショー投手、ロバーツ監督、そして対峙したブルージェイズのゲレーロJr．選手も、あの舞台裏を語り尽くす。ナレーションは大のMLBファン、俳優の役所広司が昨年に続き担当する。
