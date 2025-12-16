覆面ホラー作家雨穴（うけつ）氏が16日、東京・六本木のビルボードライブ東京でビルボードジャパン・ブックチャートの授賞式に出席した。

11月6日からスタートした、日本初となる紙書籍・電子書籍・図書貸し出し数などを統合した総合書籍チャート。初週のチャートで、雨穴氏の「変な地図」（双葉社）が1位を獲得したことを表彰された。

雨穴氏は全身真っ黒の衣装に、白い仮面の姿で登壇。「私はいつも黒一色でやってるんですが、今日はトロフィーをいただけるということで、滑らないように100均で打っているゴムの付いた手袋を着けてきました」と話した。

「まさか自分の人生において、ビルボードのステージに立つ日が来るとは思わず、大変緊張しています。もしかしてお面がポロッと落ちてしまうかもしれないけど、その時は見て見ぬふりをしてください。私、こんな見た目と、こんな声をしているけど、一応小説家です。いままで4冊の本を出してきました。変なシリーズと呼ばせていただいているんですが、イラストをたくさん使わせてもらっています。いままでの3冊は読者のために滅私奉公のつもりで書いてきました。『変な地図』は誰のために書いたかと言うと、もちろん読者のためなんですけど、30％は自分のため。“王道小説”を書いてみたかったんです。こんな格好をして何を言っているんだと思われるかもしれないけど、私は王道と定番が大好きなんです。でも、私に求められるのは邪道、変化球、際物を求められる」

雨穴氏は「主人公が旅に出て、仲間に会い、力を合わせて冒険をするものが王道小説だと思う。書き始めて分かったのは、むちゃくちゃ難しかったです。王道が一番大変ですね。やはり志村けんさんは偉大だと思います。今までのテイストに王道を加えて、10カ月間部屋に閉じこもって作業をしました。『変な地図』の初版発行部数が25万部ときいた時、売れ残っちゃうんじゃないかと思いました。この本に関わってくれた人、全てに感謝します。ありがとうございました」と感謝した。

最後に自身が作った歌「全国の書店様へありがとう！」を踊りながら、口パクで披露した。

その後の質疑応答では「初めての1位が、こういうものが取ってしまった。次の表彰される人にも仮面をかぶってもらって、ビルボートジャパン・ブックチャートと言えばお面となってほしい。お面は手作り、材料は『世界堂』で買っています。明日のことは何も考えずに生きていますので、好きなことを書いて行きたい。影響を受けたのは横山秀夫先生」と話した。