Ž¢¹â³ØÎò¤Î40ÂåÂç¼ê´ë¶È¶ÐÌ³Ž£¤Ç¤âÉÔ¹ç³Ê¡ÄÅ¾¿¦³èÆ°¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¿Í¤¬ÌÌÀÜ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëNG¹Ô°Ù
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢°ÂºØ¶Á»Ô¡ØÄêÇ¯¤Þ¤Ç¤³¤Î¤Þ¤ÞÆ¯¤Â³¤±¤ë¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ä¤È»×¤Ã¤¿¤éÆÉ¤à 40Âå¤«¤é¤ÎÅ¾¿¦¤ÈÉû¶È¡Ù¡Ê°éË²¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£Âç¸¶Â§¡Ö¿¦Ì³·ÐÎò½ñ¤Ï2¥Ú¡¼¥¸°ÊÆâ¡×
40Âå¤È¤â¤Ê¤ë¤È¡¢¼Ò²ñ¿Í·Ð¸³¤Ï20Ç¯°Ê¾å¤ÎÄ¹¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿¦Ì³·ÐÎò½ñ¤òºîÀ®¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢²áµî¤Î·ÐÎò¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎóµó¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤âÁêÅö¤Ê¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£·Ð¸³¤·¤¿Éô½ð¤Î¿ô¤ÏÆó¤Ä¤ä»°¤ÄÄøÅÙ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤âÅ¾¶Ð¤äÃ´ÅöÊÑ¹¹¤Ê¤É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ì¤é¤ò°ìÀ¸·üÌ¿»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃª²·¡×¤ò¤·¤Æ¡¢²¿¤È¤«¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤½¤¦¤ÊÍ×ÁÇ¤òÃµ¤½¤¦¤ÈÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼«Á³¤È½ñÎà¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£·ÐÎò¼«ÂÎ¤¬Ä¹¤¤¤Î¤À¤«¤é¡¢Ê¸¾ÏÎÌ¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤âÅöÁ³¤À¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¤È¤Ãí°Õ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤ÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¿¦Ì³·ÐÎò½ñ¤Ï2¥Ú¡¼¥¸°ÊÆâ¡×¤È¤¤¤¦Âç¸¶Â§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿¦Ì³·ÐÎò½ñ¤ò²¿Ëç½ñ¤¯¤«¤Ï¸Ä¿Í¤Î¼«Í³¤Ç¤¹¤·¡¢ÌÀ³Î¤Ê¥ë¡¼¥ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤·¡¢ºÎÍÑ¤¹¤ëÂ¦¤ÎÌÜÀþ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢±þÊç½ñÎà¤Ï¡ÖÄ¹¤±¤ì¤ÐÄ¹¤¤¤Û¤ÉÄãÉ¾²Á¤Ë¤Ê¤ë¡×·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£200¥Ú¡¼¥¸¤Î»ñÎÁ¤òÆÉ¤ß¤¿¤¤¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤
¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¾ðÊó¤òÌÖÍå¤·¤¿Êý¤¬É¾²Á¤Ï¾å¤¬¤ë¤Ï¤º¤À¤í¤¦¡×
¡Ö¥¹¥«¥¹¥«¤ÇÃæ¿È¤¬Çö¤¤½ñÎà¤è¤ê¤â¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó½ñ¤¤¤¿Êý¤¬¸«±É¤¨¤ÏÎÉ¤¤¤À¤í¤¦¡×
¤È»×¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï´°Á´¤Ë´Ö°ã¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Á¤ç¤Ã¤È¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¡¢¶á½ê¤ÇÄÌ¤¨¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥é¥Ö¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢
¡Ö´ðËÜ¾ðÊó¤È·î³Û¥×¥é¥ó¡¢»ÜÀß¤äÀßÈ÷¤ÎÍ×ÅÀ¤¬¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤¿1Ëç¤Î¥Á¥é¥·¡×
¡Ö¤½¤Î»ÜÀß¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÁÏ¶È°ÊÍè¤Î²ñ¼Ò¤ÎÊâ¤ß¤ä¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿ÁÛ¤¤¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¾ÜºÙ¤òÌÖÍå¤·¤¿200¥Ú¡¼¥¸Ä¶¤Î»ñÎÁ½¸2ºý¡×
¤³¤Î¤¦¤Á¡¢¤É¤Á¤é¤ò¼ê¤Ë¼è¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¤ª¤½¤é¤¯¡¢200¥Ú¡¼¥¸¤â¤Î»ñÎÁ¤òÆÉ¤ß¤¿¤¤¿Í¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¡Ö¤½¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥é¥Ö¤Ï¤É¤ó¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¡¢·î³Û¤¤¤¯¤é¤ÇÄÌ¤¨¤ë¤«¡×¡ÖÀ¶·é¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤½¤¦¤ÊÀßÈ÷¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤Ê¤É¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤¤¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤½¤³¤ËÉÕ¿ï¤·¤Æ¤¢¤ì¤³¤ì¤ÈÄÉ²Ã¾ðÊó¤ò¼¡¡¹¤Ë½Ð¤µ¤ì¤Æ¤âº¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¡ÖÈ½ÃÇ´ð½à¤È¤·¤Æ½½Ê¬¤Ê¾ðÊó¤¬1Ê¬¤ÇÊ¬¤«¤ë»ñÎÁ¡×¤ÎÊý¤¬¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¢£ºÎÍÑÃ´Åö¼Ô¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä
¾ðÊó¤¬Â¿¤±¤ì¤ÐÂ¿¤¤¤Û¤ÉÎÉ¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Öºî¤ê¼ê¡×Â¦¤Î¥¨¥´¤Ç¤¹¡£
É¬Í×¤Î¤Ê¤¤¾ðÊó¤òÂ¤»¤ÐÂ¤¹¤Û¤É¡¢²¿¤¬¸À¤¤¤¿¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤â¤½¤â¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âËÄÂç¤Ê»ñÎÁ¤À¤È¡¢ÆÉ¤àµ¤¤¬¼º¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÎÍÑ³èÆ°¤Ç¤â¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸ÏÃ¤Ç¤¹¡£
´ë¶È¤ÎºÎÍÑÃ´Åö¼Ô¤ä¡¢ÌÌÀÜ´±¤Ï¡¢Æü¡¹¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Î¿¦Ì³·ÐÎò½ñ¤ËÌÜ¤òÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï1Æü¤Ë20Ëç°Ê¾å¤Î½ñÎà¤òÆÉ¤à¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢¡ÖÃ¯¤òÍ¥Àè¤·¤ÆÌÌÀÜ¤Ë¸Æ¤Ö¤«È½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÈ½ÃÇ¤¬¤Ç¤¤ë¾ðÊó¤ò¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯Ã»»þ´Ö¤Ç¸«¶Ë¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¥Ù¥¹¥È¤Ê½ñÎà¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ç³Ê¤«ÉÔ¹ç³Ê¤«¤ò·è¤á¤ë¤Î¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¥À¥á¤Ê½ñÎà¤Ç¤¹¡£
¸¶Â§¤È¤·¤Æ¡¢¿¦Ì³·ÐÎò½ñ¤Ï2¥Ú¡¼¥¸°ÊÆâ¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
10Ç¯°Ê¾åÁ°¤Î·ÐÎò¤Ê¤É¤ÏºÙ¤«¤¯½ñ¤¯É¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ñ³Ê¤ä¼õ¾ÞÎò¤Ê¤É¤â¡¢Å¾¿¦Àè¤Î»Å»ö¤ÈÄ¾ÀÜÅª¤Ë´Ø·¸¤·¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï¡Ö¥Î¥¤¥º¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤«¤é½ñ¤«¤Ê¤¤Êý¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤É¤¦¤·¤Æ¤âÉÕ¤±²Ã¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¾ðÊó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¥Ú¡¼¥¸¿ô¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢¿¦Ì³·ÐÎò½ñ¤«¤éÀÚ¤êÎ¥¤·¤Æ¡ÖÅºÉÕ»ñÎÁ¡×¤È¤·¤ÆÊÌ»æ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿¦Ì³·ÐÎò½ñ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç2¥Ú¡¼¥¸°ÊÆâ¤Ë¤Þ¤È¤á¡¢¤½¤Î¤Û¤«¤Î»²¹Í»ñÎÁ¤È¤·¤ÆÄó½Ð¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÊý¤¬¡¢¡Ö´Ê·é¤Ë´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤½ñÎà¤òºîÀ®¤Ç¤¤ë¿Íºà¡×¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Ê¤½¤¦¡×¤È»×¤ï¤ì¤ë¤À¤±
¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢É¬Í×¤Ê¾ðÊó¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯Ã»¤¯¤Þ¤È¤á¤Æ¡¢Ã¼Åª¤ËÅÁ¤¨¤ë¤Î¤Ï½ÅÍ×¤Ê¥¹¥¥ë¤Ç¤¹¡£
Å¾¿¦³èÆ°¤Ë¤ª¤±¤ë½ñÎàÁª¹Í¤È¤Ï¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¤½¤Î¡Ö½ñÎàºîÀ®¥¹¥¥ë¡×¤ò¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¥Ó¥¸¥Í¥¹Ê¸½ñ¤Î´°À®ÅÙ¤¬Äã¤¯¡¢¤ä¤¿¤é¤ÈÊ¸»ú¿ô¤¬Â¿¤¤³ä¤Ë¡¢ºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤âÆÉ¤Þ¤Ê¤¤¤ÈÍß¤·¤¤¾ðÊó¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¡Ö¤³¤Î½ñÎà¤ò½ñ¤¤¤¿¿Í¡¢¤Ê¤ó¤À¤«»Å»ö¤Ç¤¤Ê¤½¤¦¤À¤Ê¡Ä¡Ä¡×¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤È¤á¤ë¤È¡¢±þÊç½ñÎà¤ËµºÜ¤¹¤ë¾ðÊó¤Ï¤¢¤Þ¤êÁý¤ä¤·¤¹¤®¤Ê¤¤Êý¤¬ÎÉ¤¯¡¢¤¤Á¤ó¤ÈÆÉ¤ß¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹Í¤¨¤¿¤¦¤¨¤Ç¡ÖÉ¬Í×½½Ê¬¤Ê¾ðÊó¡×¤À¤±¤Ë¹Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±´Ê·é¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë¤Î¤¬Âç»ö¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£ÌÌÀÜ¤Ï¶òÃÔ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥á¥ê¥Ã¥È¤òÅÁ¤¨¤ë¾ì
¤¤¤¶¡¢40Âå¤ÇÅ¾¿¦³èÆ°¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¿ÊÄ½¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤È¤ó¤È¤óÇï»Ò¤ËÂ¨ÆâÄê¤ò·è¤á¤Æ¤¯¤ë¿Í¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ°Å¤¤´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÎ¾Êý¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Îº¹¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤³¤«¤éÀ¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢Î¾¼Ô¤Î¤â¤Ã¤È¤âÂç¤¤Ê°ã¤¤¤Ï¡Ö¼«Ê¬»ëÅÀ¡×¤«¡ÖÁê¼ê»ëÅÀ¡×¤«¤À¤È»ä¤Ï´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
40Âå°Ê¹ß¤ÎÅ¾¿¦³èÆ°¤¬¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¿Í¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¡ÖÌÌÀÜ¤ÇÁê¼ê¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¸ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤â¤¦Å¾¶Ð¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤Î¤¬·ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¼¡¤ÎÅ¾¶Ð¤Î¼Îá¤â½Ð¤½¤¦¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤¯¤Æ¡¢Áá¤¯Å¾¿¦Àè¤ò·è¤á¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¡Öº£¤Î¿¦¾ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¾¦ºà¤Ë¤â¸Ä¿ÍÅª¤Ë¶½Ì£¤¬»ý¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤êÄ¹¤¯¤ÏÆ¯¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡×
¡Ö¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤ÇÆ¯¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¸½ºß¡¢ÄÌ¶Ð»þ´Ö¤¬ËèÆü±ýÉü2»þ´Ö°Ê¾å¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢»Ä¶È¤Çµ¢¤ê¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¤µ¤¹¤¬¤ËÂÎÎÏÅª¤Ë¸·¤·¤¯¤Æ¡×
¤³¤¦¤¤¤¦ÆâÍÆ¤òÌÌÀÜ¤ÇÃý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ï¡¢ÆâÄê¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖÅ¾¶Ð¤¬·ù¤À¡×
¡Ö¾¦ºà¤Ë¶½Ì£¤¬»ý¤Æ¤Ê¤¤¡×
¡Ö¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤·¤¿¤¤¡×
¤³¤ì¤é¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡¢¸½¿¦´ë¶È¤ËÂÐ¤¹¤ë¶òÃÔ¤Ç¤·¤«¤Ê¤¯¡¢¡Ö´ë¶ÈÂ¦¤¬¤¢¤Ê¤¿¤òºÎÍÑ¤¹¤ëºÝ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö°õ¾Ý¤¬ÎÉ¤¤¡×¤À¤±¤Ç¤ÏºÎÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¤
Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌÌÀÜ¤È¤Ï¡¢¡ÖÊ¹¤«¤ì¤¿¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ë¾ì¡×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Ê¹¤«¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¥¹¥é¥¹¥é¤ÈÅú¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¸ÀÍÕ¤òÂù¤·¤¿¤êÄÀÌÛ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÌÌÀÜ½ªÎ»»þ´Ö¤Þ¤ÇÂÑ¤¨¤é¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¡ÖÆâÄê¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤È¤Ï¤¢¤Þ¤êÄ¾ÀÜÅª¤Ë´Ø·¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÌÌÀÜ´±¤Ï¡¢ÊÌ¤Ë¡¢¼ÁÌäÉ¼¤Î²óÅú¤ò½¸¤á¤¿¤¯¤ÆÌÌÀÜ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼ÁÌäÆâÍÆ¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë²á¤®¤º¡¢°ìÄê¤ÎÌÌÀÜ»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤òºÎÍÑ¤¹¤Ù¤ÍýÍ³¡×¤ò²ñÏÃ¤ÎÃ¼¡¹¤«¤é°ìÀ¸·üÌ¿Ãµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÏÂ¤ä¤«¤Ë²ñÏÃ¤¬¿Ê¤ß¡¢½ª»Ï²º¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÇÌÌÀÜ¤ò½ª¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢²ñÏÃ¤ÎÃæ¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤¿¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤òºÎÍÑ¤¹¤Ù¤ÍýÍ³¡×¤¬½½Ê¬¤Ë¶¯¤¤¤â¤Î¤À¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÆâÄê¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤É¤ó¤Ê¤Ë°õ¾Ý¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¸þ¤³¤¦¤Ï¡Ö°õ¾Ý¤¬ÎÉ¤¤¡×¡Ö¹¥´¶¤¬»ý¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç40Âå¤Î¿Íºà¤ÎºÎÍÑ¤ò·èÄê¤¹¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¢£ÌÌÀÜ´±¤Ï¡Ö¥×¥é¥¹ºàÎÁ¡×¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë
ÌÌÀÜ´±¤Ï¡¢¼ÒÆâ¤ÎºÎÍÑ·èÄê²ñµÄ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¤Ê¤¼¤³¤Î¿Í¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤Î¤«¡×¤òÀâÌÀ¤¹¤ëÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢°ì¿Í¤ÎÀµ¼Ò°÷¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ï¶Ë¤á¤ÆÂç¤¤ÊÅê»ñ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦´ÊÃ±¤Ë¡Ö¤¤¤¤¤è¡¢¤¤¤¤¤è¡×¤ÈGO¥µ¥¤¥ó¤ò½Ð¤·¤Æ¤Ï¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÌÌÀÜ¤Î¾ì¤Ç¡¢ºÎÍÑ¤ò·èÄê¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥×¥é¥¹¤È¤Ê¤ëºàÎÁ¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÍ¿¤¨¤Æ¤¢¤²¤Ê¤¤¤È¡¢ÌÌÀÜ´±¤Ï¤½¤Î¸å¤Î¼ÒÆâ²ñµÄ¤Ç¾å»Ê¤ä¿Í»öÉô¤òÀâÆÀ¤·¤Æ¾µÇ§¤ò¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
ºÎÍÑÌÌÀÜ¤È¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢´ë¶ÈÂ¦¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤«¡×
¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤ò¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¤¿¤¯¤µ¤ó¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¡¢ÀâÆÀÎÏ¤È¶¦¤ËÌÌÀÜ´±¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¾ì¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÂÐºö¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î¼ÁÌä¤ò¥Õ¥Ã¥¯¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢
¡¦¡Ö»ä¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¡¢¤³¤ó¤Ê¶ÈÌ³¤òÃ´Åö¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡×
¡¦¡Ö°ÊÁ°¤Î»Å»ö¤Ç¤Ï¤³¤ó¤Ê·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¸æ¼Ò¤Ç¤âÀ¸¤«¤»¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×
¡¦¡Ö¶ñÂÎÅª¤Ë¡¢¸æ¼Ò¤Î¤³¤¦¤¤¤¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¡¢¤³¤ÎÉôÊ¬¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
¤È¤¤¤¦ÌÀ³Î¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤Ò¤¿¤¹¤éÁ÷¤ë¤Î¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¼«Ê¬¤Î¤³¤È¡×¤Ð¤«¤ê¸ì¤ëÉÔ¹ç³Ê¼Ô¤¿¤Á
µÕ¤Ë¸À¤¦¤È¡¢ÌÌÀÜ¤Ç¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¿È¤Î¾åÏÃ¡×¤ò¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¸½ºß¤Î»Å»ö¤Ç¼«Ê¬¤¬¤¤¤«¤Ë¶ì¤·¤¤¤«¡×¡¢¡Ö¤¤¤«¤ËÀÚ±©µÍ¤Þ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¡¢Áá¤¯Å¾¿¦¤ò¤·¤¿¤¤¤«¡×¤Ê¤ó¤Æ¡¢Áê¼ê¤«¤é¸«¤¿¤é¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡ÖÁê¼ê¤Î¤³¤È¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¼«Ê¬¤Î¤³¤È¡×¤Ð¤«¤ê¸ì¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¬³°»ñ·ÏÂç¼ê´ë¶È¤ÇºÎÍÑÌÌÀÜ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢40Âå¡¦¹â³ØÎò¤ÎÂç¼êÍÌ¾´ë¶È½Ð¿È¼Ô¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡Ö¼«Ê¬¤Î¤³¤È¡×¤Ð¤«¤ê¸ì¤Ã¤ÆÉÔ¹ç³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ËÈó¾ï¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬»×Î¸ÉÔÂ¤À¤È¤«¡¢¥»¥ó¥¹¤¬¤Ê¤¤¤È¤«¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ª¤½¤é¤¯¡¢¤¿¤ÀÃ±¤Ë¡ÖÌÌÀÜ´·¤ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·Â´¤Î½¢³è°ÊÍè¡¢20Ç¯°Ê¾å¡¢ËÜµ¤¤Ç¡Ö¿¦Ãµ¤·¡×¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¿Í¤¬¡¢´¶³Ð¤À¤±¤ÇÅ¾¿¦³èÆ°¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¢£¼ÁÌä¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¼«Ê¬¤òºÇÂç¸ÂPR¤¹¤ë
Îã¤¨¤Ð¡¢ÌÌÀÜÃæ¤Ë¡ÖÂà¿¦¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¡×¤Ê¤É¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¤Ê¤¼¤«¤ß¤ó¤Ê¡Ö¾å»Ê¤È¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤¬°¤¤¤«¤é¡×¡Ö²ñ¼Ò¤Î¾ÍèÀ¤¬Çö¤¤¤«¤é¡×¤Ê¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òËÜ²»¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤·¤«¤Ë¡¢¡ÖÂà¿¦ÍýÍ³¡×¡Ö»ÖË¾ÍýÍ³¡×¤Ï¼«Ê¬»ö¤È¤·¤ÆÂç»ö¤ÊÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÌÀÜ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Î¾¦ÃÌ¤Î¾ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡ÖÁê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡×¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¸ì¤ì¤Ê¤¤¿Í¤ÏºÎÍÑ·èÄê¤Ë»ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤É¤ó¤Ê¼ÁÌä¤¬Íè¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¾å¼ê¤¯Î®¤ì¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¸ú²ÌÅª¤Ê¼«¸ÊPR¤ä´ë¶È¤È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼ÁÌä¤ËÀµ³Î¤ËÀµÄ¾¤ËÅú¤¨¤ë¤³¤È¡×¤Ë½ª»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ï¡¢ÌÌÀÜ¤Î¹ç³ÊÎ¨¤Ï¾å¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¤è¤·¡¢¶ÛÄ¥¤»¤º¤Ë¡¢¥¹¥é¥¹¥é¤È¾å¼ê¤¯¼õ¤±Åú¤¨¤¬¤Ç¤¤¿¤¾¡×¤ÈËÜ¿Í¤ÏËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢3Æü¸å¤ËÆÏ¤¯¥á¡¼¥ë¤Ë¤Ï¡ÖÉÔ¹ç³Ê¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÌÀÜ¤Ç¤Î²ñÏÃ¤òÄÌ¤·¤Æ¤¢¤Ê¤¿¤Îµ¤»ý¤Á¤äËÜ²»¤òÍý²ò¤Ç¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢´ë¶ÈÂ¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤½¤ì¤Ï¡Öµ®½Å¤ÊºÎÍÑÏÈ¤ò°ì¿ÍÊ¬»È¤Ã¤Æ¤¢¤Ê¤¿¤ËÆâÄê¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò½Ð¤¹¤Ù¤·èÄêÂÇ¡×¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤¢¤é¤æ¤ë¼ÁÌä¤ËÂÐ¤¹¤ë²óÅúÆâÍÆ¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¡Ö´ë¶È¤¬¤¢¤Ê¤¿¤òºÎÍÑ¤¹¤Ù¤¥á¥ê¥Ã¥È¡×¤ÎÄó¼¨¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê»öÁ°½àÈ÷¤ò¤·¤ÆÌÌÀÜ¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
----------
°ÂºØ ¶Á»Ô¡Ê¤¢¤ó¤¶¤¤¡¦¤¤ç¤¦¤¤¤Á¡Ë
Å¾¿¦¥é¥¤¥¿¡¼
1987Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£Æü·ÏÂç¼ê¥á¡¼¥«¡¼³¤³°±Ä¶ÈÉô¡¢³°»ñ·Ï¥á¡¼¥«¡¼¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢2020Ç¯¤è¤ê³°»ñ·ÏÂç¼êIT´ë¶È¤Î¥·¥Ë¥¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡£¡ÖÅ¾¿¦¤È¥¥ã¥ê¥¢¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥Ö¥í¥°¡¢Twitter¤Ê¤É¤Ç¾ðÊóÈ¯¿®¤òÂ³¤±¡¢Æü·ÐBP¡ØÆü·Ð¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¡Ù¡¢ÅìÍÎ·ÐºÑ¿·Êó¼Ò¡ÖÅìÍÎ·ÐºÑ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¡¢¥Þ¥Í¡¼¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¡ÖMONEY PLUS¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø»ä¤Ë¤âÅ¾¿¦¤Ã¤Æ¡¢¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©¡Á¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ÎÅ¾¿¦³èÆ°¤Î¤È¤¤ËÃÎ¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿ËÜ²»¤ÎÏÃ¡Á¡Ù¡Ê¥½¡¼¥Æ¥Ã¥¯¼Ò¡Ë¡¢¡ØÅ¾¿¦¤ÎºÇ½ªÊ¼´ï Ì¤Íè¤òÊÑ¤¨¤ëÅ¾¿¦¤Î¤¿¤á¤Î21¤Î¥Ò¥ó¥È¡Ù¡Ê¤«¤ó¤½ÐÈÇ¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡ÊÅ¾¿¦¥é¥¤¥¿¡¼ °ÂºØ ¶Á»Ô¡Ë