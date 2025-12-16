ジョイフル『ONE PIECE』コラボ、限定メニューの販売とオリジナルコースター配布を実施

ファミリーレストラン「ジョイフル」は、12月23日15時から、TVアニメ『ONE PIECE』とのコラボキャンペーン第2弾を開始する。キャンペーン期間は2026年1月13日15時まで。

第2弾では、限定コラボメニュー3品を販売するほか、対象メニューの注文でノベルティ「オリジナルコースター」を配布するキャンペーンを展開する。

ジョイフル『ONE PIECE』コラボ

〈第2弾限定コラボメニュー(12月23日15時〜2026年1月13日15時)〉

第2弾で登場する限定メニューは、以下の3品(価格はすべて税込)。

〈1〉ジンベエの魚人空手の瓦割り和風ハンバーグ：1,252円

〈2〉ニコ･ロビンのハナやかモッツァレラサーモンサンド

ドリンクバー付1,065、単品955円

〈3〉チョッパーの桜舞うホットケーキプレート：768円

◆ジンベエの魚人空手の瓦割り和風ハンバーグ

魚人空手の達人･ジンベエの技名に「瓦」がある事にちなみ、ハンバーグで瓦割りを表現。和のイメージに合わせ、てりやきソースをかけ、わさびドレッシングを添えた一品。

ジンベエの魚人空手の瓦割り和風ハンバーグ

◆ニコ･ロビンのハナやかモッツァレラサーモンサンド

ロビンの能力「ハナハナの実」をイメージしたドッグサンド。サーモンと彩り豊かな具材で“華(ハナ)やかさ”を演出し、ロビンの好物であるコーヒーとも相性が良いという。

ニコ･ロビンのハナやかモッツァレラサーモンサンド

◆チョッパーの桜舞うホットケーキプレート

チョッパーの好物･わたあめを桜に見立てたホットケーキプレート。ピンク色のクレープ生地を桜の花びらのように散らし、作中の名シーンを表現した。

チョッパーの桜舞うホットケーキプレート

〈第2弾ノベルティ「オリジナルコースター」〉

コラボメニュー1品の注文につき、「オリジナルコースター」を1枚プレゼントする。デザインは全12種(うちシークレット2種)で、絵柄は選べない。配布総数は全店舗合計で44万枚。サイズは約H90mm×W90mm。

第2弾ノベルティ「オリジナルコースター」

〈全期間共通メニュー(12月2日15時〜2026年1月13日15時)〉

〈1〉ルフィのドン!!と山盛り肉々グリル&麦わらオムライス：1,648円

〈2〉ルフィのドン!!と山盛り肉々グリル(単品)：1,428円

〈3〉ゾロの三刀流鉄板盛り：1,208円

〈4〉サンジのレディに捧げる情熱のペスカトーレ

ガーリックトースト付1,208円/単品1,098円

〈5〉ナミの大好き♡みかんとベリーの「魔法の天候棒」パフェ：812円

「ルフィのドン!!と山盛り肉々グリル&麦わらオムライス」「ゾロの三刀流鉄板盛り」「サンジのレディに捧げる情熱のペスカトーレ」「ナミの大好き♡みかんとベリーの『魔法の天候棒』パフェ」

〈第1弾限定メニュー(12月23日15時まで)〉

以下の第1弾限定メニューは、12月23日15時で販売終了となる。

〈1〉ウソップのお豆たっぷりポップグリーンタコミートドリア：988円

〈2〉フランキーのスーパー☆ミートホットドッグ〜コーラと共に〜

ドリンクバー付1,098円/単品988円

〈3〉ブルックのヨホホホ♪ブルーベリーと紅茶ゼリーのパフェ：658円

「ウソップのお豆たっぷりポップグリーンタコミートドリア」「フランキーのスーパー☆ミートホットドッグ〜コーラと共に〜」「ブルックのヨホホホ♪ブルーベリーと紅茶ゼリーのパフェ」