“『紅白』初出場決定”aespaメンバーの美談が明らかに　共演した子役の母親が証言した内容とは？

今年の『紅白歌合戦』への出場が決定したK-POPグループaespaのメンバー、カリナの“美談”がネット上で話題を集めている。

【写真】aespaメンバーの「きのこ雲」投稿

子役俳優イム・シヒョンの母親は12月15日、SNSを通じて、カリナと広告撮影を行った際の裏話を公開した。

先日、YouTubeチャンネル「イルカ誘拐団」では、俳優ビョン・ウソク、IVEのチャン・ウォニョン、カリナが共演した広告映像が公開された。この広告でイム・シヒョンは、ビョン・ウソクの幼少期役を演じていた。

母親は「カリナさんと撮影したことを、あちこちで自慢したくて仕方なかった」と切り出し、「撮影中、寒い中でもシヒョンが寒くないか気にかけてくれて、自分のカイロを『シヒョンに使って』と渡してくれました。寒さでコンディションが万全ではなかったにもかかわらず、撮影が終わるまで本当によく気遣ってくださいました」と感謝の思いをつづった。

さらに「撮影当日はシヒョンの誕生日だったのですが、本人にとっては“カリナさんとの撮影”そのものが最高の誕生日プレゼントだったそうです」とし、「カリナさんに“背負ってもらいながら育った”ビョン・ウソクの幼少期役でした」と、ユーモアを交えて振り返っている。

（写真＝SNS）

なお、カリナが出演したこの広告は、「イルカ誘拐団」のシン・ウソク監督が年末に向けて制作したオリジナルコンテンツ『シン・ウソクの都市童話』として、15日にユーチューブで公開された。

◇カリナ プロフィール

2000年4月11日生まれ。本名ユ・ジミン。2020年11月にaespaのメンバーとしてデビュー。卓越したダンススキルで、グループの顔的存在。練習生時代には本名名義で、SHINee・テミンのソロ楽曲MV出演している。また、グループ内最高身長の167cmを誇るスタイルの持ち主で、脚も非常に長い。出演したラジオ番組で明らかにした特技は、その長い脚を生かした「足で物を拾うこと」で、服やリモコン、ハンガーなどを拾えるそう。あだ名はサンリオキャラクターのクロミに似ていることから「カロミ」と呼ばれている。