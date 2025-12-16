¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ö¥¹¥¿ーÊª¸ì¡×¤è¤ê¥×¥é¥¥Ã¥È¡Ö1/100 GTM¥Û¥ë¥À17 ¡È¥Ç¥£ー¡¦¥«¥¤¥¼¥ê¥ó¡É¡×12·î19ÆüÍ½Ìó³«»Ï
¡¡¥Üー¥¯¥¹¤Ï¡¢1/100¥¹¥±ー¥ë¥×¥é¥¥Ã¥È¡Ö1/100 GTM¥Û¥ë¥À17 ¡È¥Ç¥£ー¡¦¥«¥¤¥¼¥ê¥ó¡É¡×¤ò2026Ç¯2·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï10,450±ß¡£12·î19Æü¤«¤é¥Üー¥¯¥¹Å¹ÊÞ¡¢¥Û¥ÓーÅ·¹ñ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ö¥¹¥¿ーÊª¸ì¡×¡ÊF.S.S.¡Ë¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥´¥Æ¥£¥Ã¥¯¥áー¥É¡Ö¥Ç¥£ー¡¦¥«¥¤¥¼¥ê¥ó¡×¤ò1/100¥¹¥±ー¥ë¤Î¥×¥é¥¥Ã¥È¤ÇºÆ¸½¤·¤¿¤â¤Î¡£4¿§À®·¿¤Ç¡¢¥µ¥¤¥º¤ÏÌó190¡ÊÉý¡Ë¡ß180¡Ê±ü¹Ô¤¡Ë¡ß309¡Ê¹â¤µ¡Ëmm¡¢¥Ñー¥ÄÅÀ¿ô¤Ï276¸Ä¡£
¡¡±Ç²è¡Ö²Ö¤Î»í½÷ ¥´¥Æ¥£¥Ã¥¯¥áー¥É¡×¤Î¼ç¿Í¸øµ³¤Ç¡¢¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤ä¿°¤ÎºÙ¤ä¤«¤ÊÂ¤·Á¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¿ômm¤Î¥Ñー¥Ä¤ÇÊ¼´ï¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÈþ¤·¤¤É½¾ð¤â»ý¤Ä´é¤òºÆ¸½¡£²ÄÆ°»þ¤Î¶¯ÅÙ¤ÈÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ä¤¹¤µ¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢¹ç¤ï¤»ÌÜ¤¬¶ËÎÏ½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦ÇÛÎ¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¯¥ê¥¢À®·¿¤ÎÆ©ÌÀÁõ¹Ã¤äÆâÉôÁõ¹Ã¤ÏÀ®·¿¿§¤´¤È¤ËÊÌ¥Ñー¥Ä²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÂ¾¡¢¥É¥Ê¥¦¥Þー¥¯¤Ê¤É¤Î¥Ç¥«ー¥ë¤äº¸±¦¤ÎÉð´ï»ý¤Á¼ê¡¢È´Åá¡¢¼ýÇ¼¾õÂÖ¤Î¡Ö¥¬¥Ã¥È¡¦¥Ö¥í¥¦¡×¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿ÀìÍÑÅÉÎÁ¤È¤·¤ÆBORN PAINT¤È¤Î¥³¥é¥Ü¡ÖF.S.S.¥«¥éー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤«¤é¡Ö¥«¥¤¥¼¥ê¥ó ¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×¤ò¿·¤¿¤Ë12·î27Æü¤«¤éÈÎÇä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï990±ß¡£¤³¤ÎÂ¾¡Ö¥«¥¤¥¼¥ê¥ó ¥Û¥ï¥¤¥È¡×¡¢¡Ö¥«¥¤¥¼¥ê¥ó ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¡×¡¢¡Ö¥«¥¤¥¼¥ê¥ó ¥Õ¥ìー¥à¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¡×¤¬ÈÎÇäÃæ¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ËÜÀ½ÉÊ¤Ï2026Ç¯2·î21Æü¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤Î¡Ö¥Üー¥¯¥¹F.S.S.¥·¥êー¥ºÅ¸ in ÂçºåSR 2026Åß¡×¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈÎÇä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Üー¥¯¥¹F.S.S.¥·¥êー¥ºÅ¸¥¤¥áー¥¸
ÁÏºîÂ¤·Á(C)Â¤·ÁÂ¼/¥Üー¥¯¥¹