DREAMS COME TRUEが、９年ぶりとなる19枚目のオリジナルアルバム『THE BLACK ◯ ALBUM』を2026年3月18日、CDアルバムのみでリリースする。

オープニング／エンディング／曲順／曲間／その繋がりに至るまでこだわった”ひとつなぎの音楽作品”として、「まずは“CDアルバム”というカタチで伝えたい」と、“CD ファースト チャレンジ！”CD再生環境を持たないユーザーのために、スマートフォンで試聴可能な“TBAミュージックチャーム”同梱、或いは“音源試聴QRコード”を封入。

前アルバム後9年間に発表したシングルが10曲、NEWアルバムのために書き下ろした新曲4曲を含め、暴れ放題、やりたい放題の楽曲達をどうやって1枚のアルバムに収めるのか？ 「こんな楽曲達を収められるアルバムなんて、まさに音楽のブラックホールだね」そう、全ての楽曲を吸い込んで、反対側から”ひとつなぎの音楽作品”として射出する音楽のブラック「◯」がこのアルバム。

収録楽曲はNHK連続テレビ小説「まんぷく」主題歌として、ゲーム『太鼓の達人』おに・裏譜面として、異なる世界で大ヒットとなった「あなたとトゥラッタッタ♪」をはじめ、富野由悠季総監督をも唸らせた劇場版『Gのレコンギスタ』テーマソング「G」、テレビ朝日系ドラマ『大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜』主題歌「BEACON」など、既にリリースされた楽曲は全曲新録パートを追加したアルバムヴァージョン（TBA Version）となり、新曲４曲を加えた全14曲。それらの楽曲が世界No.1マスタリングスタジオ“Sterling Sound”によって極上のドリカム品質CDに仕上げられた。

商品形態は、ドリカム37年のキャリアでは初めての試みとなる、貴重な映像作品やREMIX CDのバンドル盤、クロミBOXセットなど、ユーザーがチョイスできる全7形態。

アートワークは、“CDアルバム”ならでは、吉田美和の歌詩や貴重なレコーディングクレジット、ART DIRECTORにアンテナグラフィックベース・鷲見陽、写真家に巨匠 蓮井幹生を迎えたオールNEW YORKロケでのアーティスト写真満載豪華ブックレットが付属する。『THE BLACK ◯ ALBUM』情報ページhttps://dreamscometrue.com/contents/topics/theblackalbum