スピードスケート女子の高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）が１６日、Ｗ杯４戦を終えて東京・羽田空港に帰国した。Ｗ杯ではノルウェー・ハーマルで行われた第４戦で１０００、１５００メートルの２冠を達成した。女子団体追い抜きでも優勝を含め、３度の表彰台に立ち、３種目での来年２月のミラノ・コルティナ五輪代表を確実としている。「４戦を通す中で試行錯誤しているものが、また一つ形にできた実感がある。手応えを感じている」と充実した表情で振り返った。

今季はブレード（刃）を２０２２年北京五輪で使用していたものに変更し、臨んでいる。大きな決断だったが、長年使用していたモデルであり、自身の滑りにもなじんできている。昨季までのものでは「力任せに滑っていた」と話し、現在はそれを脱していてプラスになっているという。

ミラノ五輪では世界記録を持つ１５００メートルでの金メダル獲得を目指す。スピードと持久力の両方が必要となる種目だ。「私は今、トップスピードは持っている。それをどこまで失速させずにゴールまで持っていくか、ということに取り組んでいけば勝機はある」と自信を見せた。

同種目ではオランダのヨイ・ベーネがＷ杯で３連勝を挙げている。第３戦では同走し、０秒７９の差をつけられた。優勝した第４戦ではベーネが不在。今季初Ｖの喜びは少なかったが、「超えることは簡単ではない。ただ、勝てないほど遠いわけではない」と現在の距離感を分析。五輪までの約２か月での逆転は射程圏とみている

次戦は全日本選手権（２６〜２８日、長野市エムウェーブ）に出場。五輪出場が確実となっている個人２種目は出場が必須。５００メートルと３０００メートルにも出場意欲を見せる。「出る種目は（優勝を）取りに行く」と日本のエースは全力でぶつかりにいく。