「これ嬉しい！」と絶対言われる。3000円台でセンス抜群“失敗しないプチギフト”とは？ 狙い目は、調味料・コスメ・プチ家電

みなさんこんにちは、ファッションスタイリスト＆ライターの角佑宇子です。贈り物シーズン、どんなギフトを選ぶかはその人のセンスが表れますよね。



予算をかけた分だけ素敵な上質アイテムを贈れますが、あげる相手との関係性や目的によっては予算を多くかけすぎるのもいかがなもの。そこで今回は3000円前後のプチプラ価格で、もらって嬉しい「喜ばれるギフト」をご紹介します。



◆ファミリー層に嬉しい、“ちょっといい”調味料



ママ友や年上の友人、ふだん料理をしている方に向けてのプチプラギフトとしてハズレがないのは、醤油や塩などの調味料アイテム。日用品や消耗品は自分で買うとなるといかに安くおトクに買えるかを重視しがちです。厳選された食材を使った高級調味料は、気にはなっていても毎日使うとなると手が伸びにくいですよね。



だからこそギフトで贈ると、とても喜ばれます。とくに相手の趣味や性格を詳しく把握できていない関係性のうちは、残るものより消耗品、かつ誰もが使う可能性のあるものを選ぶと失敗しにくいですね。ただし、調味料の中でも使いどころが難しい変わったスパイス系はNG。



醤油・塩・出汁・オリーブオイルといった、どの食卓にも必要とされる王道の調味料を選んでくださいね。



◆美容系女子には、安定デパコスor話題の韓国コスメ



女性へのプチギフトといえば、フェイスマスクやハンドクリームといった美容・スキンケア系のアイテムが定番となっています。しかし、これらはあまりにも定番すぎて被りやすいのが難点です。そのため貰う側としては、時期やタイミングによっては何個もストックが増えてしまって、当分必要ないかも……！ と、感じてしまうこともあり得ます。



それならば、安定のデパコス系もしくは韓国コスメなど、高級感のあるものや話題性のあるアイテムをあげると喜ばれそうです。例えば、ipsa（イプサ）のスティック美容液や、DECORTÉ（コスメデコルテ）のミスト化粧水、韓国コスメならTAMBURINS（タンバリンズ）のリップバーム、HERA（ヘラ）のトーンアップUVベースといった美容フリークが話題にしていて、なおかつ人によって好みが分かれにくいものがおすすめ。



◆男女ウケ間違いなし！ オールラウンダーなプチ家電



最後におすすめするプチプラギフトは、男女ともに喜ばれそうなプチ家電。3000円台のプチギフトを選ぶ場合、家電は基本的に予算外になるので視野に入れない方も多いですが、意外と3000円台でも高品質家電があります。



例えば、ANKER（アンカー）のモバイルバッテリーやBRUNO（ブルーノ）の加湿器といった人気の家電ブランドなら性能に対する心配もなく安心してギフトとして選べます。このほか、ビールの泡をなめらかにするハンディビールサーバー、焼き鳥グリル機、充電式ホットアイマスクなど、ふだん自分では買わないけれどあったら生活がより豊かになると感じるアイテムも喜ばれること間違いなし！



◆予算内で喜ぶものを考えるのも楽しさのひとつ



予算が低いと、あげる物に限りがあるので難しさを感じるかもしれません。ですが、低い予算でもその予算にしては「高級」と感じるものや、面白いと思うスキマアイテムはどのジャンルにも必ず存在しています。



とくに日用品や消耗品で3000円台はなかなか高価格帯になるので、そうしたハイクラスな小物グッズ・便利アイテム・プチコスメを視野に入れてみてはいかがでしょうか。ぜひ、参考にしてみてくださいね。

＜文＆イラスト／角佑宇子＞



【角 佑宇子】

（すみゆうこ）ファッションライター・スタイリスト。スタイリストアシスタントを経て2012年に独立。過去のオシャレ失敗経験を活かし、日常で使える、ちょっとタメになる情報を配信中。2023年9月、NHK『あさイチ』に出演。インスタグラムは＠sumi.1105