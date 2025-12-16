それがコンテストと名付けられていても、テレビ番組として放送されるのであれば、評価や講評はふんわりしたものになると思っている人が多いだろう。ところが、「THE W 2025」で審査員を務めた霜降り明星の粗品は、構成や技術など足りないところを具体的にあげ、客が笑いすぎていることまで指摘していた。賛否の声が飛び交うが臨床心理士の岡村美奈さんが、優勝者よりも注目された粗品のコメントについて分析する。

今やお笑い芸人日本一を決める大会では出場者よりも、誰が審査員になるかの方が話題になるようだ。12月13日に行われた女芸人ナンバー1決定戦「THE W 2025」（日本テレビ系）の決勝では、優勝したニッチェや他の出場者たちのお笑いよりも、審査員として初参戦した霜降り明星の粗品による長尺の毒舌論評がネット上で話題になっていた。

番組冒頭で審査員として紹介された粗品は「女やからおもんないとか、女のくせにおもろいとか、そういうのは抜きにして真摯に審査したいです」と語った。このコメントを聞くと、お笑い世界には未だに歴然とした男女差別があり、女だからという人や、女のくせにという意識を持っている人たちがまだまだいるのだろう。女性芸人の中にも、女だからという甘えが存在している人がいるのかもしれない。どちらの側にも、自分で気が付かないうちに性別による無意識の思い込みである「アンコンシャス・バイアス」を持っている人がいる可能性がある。。だからこそ男女の区別なく芸だけで評価すること、されることがどれだけ難しいのかを粗品は口にしたのだろう。

彼が最初にそう釘を刺したのは、もしかすると過去の審査を見てアンコンシャス・バイアスの影響を危惧したためかもしれない。視聴者にすれば審査員たちの好みや、評価するお笑いスタイルやポイントの違いが見えただけだし、出場者の方でもおもしろくないと酷評された芸が、単にお笑い芸としての完成度が低いだけなのか、そこにアンコンシャス・バイアスが影響しているかはわからなかった。だがお笑いの世界に身を置き、上を目指してきた彼には、そんなバイアスが見えていたのかもしれない。それはこんな言葉に表れていた気がする。

Aブロック、もめんとVS電気ジュースの対戦のことだ。自分が投票した電気ジュースには、「ツッコミが最低でも1.2倍のフレーズを言わなあかん」として、それが”女性芸人はツッコミが下手くそといわれる理由のひとつ”と指摘。女性芸人という括りでのワードは、そんなバイアスが芸人の世界にあることをほのめかす。だがそうなるのは、ツッコミとしてではなく「感情整理せずに、そのまま口に出す」からだと解説。単なるバイアスだけで終わらせずに、きちんとアドバイスもする。

もめんとが笑いを取った場面には「うけすぎ、そこまでおもしろくなかったです」と辛辣なコメントを始めると、司会のフットボールアワー後藤輝基に止められてしまう。すると「本気の審査です。続けていいですか」とネタの組み立てについて批評し、「やりたいことは分かるけど、2人がネタ作りに向き合う時間と脳みそが足りてへん」と酷評。だが「ただ芝居の技術はある」と褒めることも忘れない。

スポーツ競技の解説なら、選手が見せるパフォーマンスにどれだけの技術があるのか、すばらしい点はどこか、身体のどんな使い方がよかったのか、反対に改善した方がよいスキルは何かなどを説明するのが普通だ。番組を見ていた視聴者の中には、彼の酷評に嫌気がさした人もいたかもしれないが、お笑いの技術やスキルを争う競技と考えれば、粗品が番組で行っていたのはお笑いの審査とその解説。これまではそこまで突っ込んで解説する人がいなかっただけだ。

話を振られる回数がどの審査員よりも多かった粗品は、番組制作者側から出場者へのコメントを求められていたという。それに応えて、審査に長く鋭いコメントを連発し、ネタの何を評価し、どう審査するかをわかりやすく示してくれたともいえる。本気の審査はストレスがかかるし、辛辣なコメントは嫌われる。それでもコメントしたのには、彼の中に彼女たちの芸を本気で伸ばしてあげたいという気持ちが強かったからだろう。

お笑い芸人はいま、多くの人が憧れる職業で、目指す人たちが次から次へと出てくる。大勢で競い合う状況のおかげで、ある程度の技術向上は叶えられるだろうが、人が多すぎるゆえに見落とされていることもあるのかもしれない。彼の審査を見ていると、そんな彼ら彼女らを引っ張り、全体としての底上げが必要な時期に差し掛かっているのかもしれないと思う。