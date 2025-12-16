◇アラブ杯準決勝 モロッコ３―０ＵＡＥ（１５日・カタール）

【ドーハ（カタール）１５日＝金川誉】カタールで開催中のアラブ杯準決勝で、ＵＡＥはモロッコに０―３と敗れ、決勝進出を逃した。１４〜１６年に鹿島でプレーし、２４年にＵＡＥ国籍を取得して今大会では１０番を背負ったＦＷカイオは、最前線でカウンターの起点となるなど奮闘。しかし、地力で勝るモロッコに屈した。

この試合には３万３８９８人の観客が詰めかけ、２２年カタールＷ杯で日本がドイツ、スペインを破ったハリファ国際スタジアムは、大きな盛り上がりを見せた。その中で、ＵＡＥの攻撃をリードする存在感を見せたカイオ。試合後にはミックスゾーンで取材に応じ、９年ぶり９度目のＪ１優勝を果たした鹿島を祝福。カイオが最後に所属した１６年以来の頂点をつかんだ古巣とそのサポーターに「優勝おめでとうございます。あなたたちはそれに値します。鹿島を優勝に導いてくれてうれしいし、来季の幸運も願っています」とメッセージを送った。

ブラジル出身で千葉国際高を経て１４年に鹿島入りしたカイオは、２年半の在籍で、リーグ戦７８試合２３ゴールをマーク。１６年は１６試合で５ゴールを挙げ、夏にＵＡＥのアルアインへ移籍。この年、鹿島はリーグ優勝を果たした。その後は１９年にポルトガルのベンフィカへ移籍。その後、ＵＡＥのシャルジャに加入し、現在も活躍を続けている。

自身が在籍していた１６年以来となる鹿島のリーグ制覇を喜んだカイオ。自身はＵＡＥ代表として２６年北中米Ｗ杯のアジア予選でにも出場したが、チームはプレーオフで敗れてＷ杯出場は逃した。将来の日本復帰についても「将来を見てみましょう。今はシャルジャとの契約があるけど、（可能性が）ノーとは言いません。神の思し召しがあれば、いつか戻ります」と語っていた。