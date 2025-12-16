群馬県前橋市の小川晶前市長（42）による既婚の男性部下X氏との"ラブホ通い詰め"問題。小川前市長の辞職に伴い、来年1月（5日告示、12日投開票）に市長選が行われる。これまで本人は出馬を正式表明していないものの周囲には立候補の意向を伝えていて、実はやる気満々のようだ。

【写真】「小川晶を再選させる会︎」で笑顔を見せる小川前市長

「辞職前の11月14日に行われた公開市民対話会で、小川さんは出馬を明言した。しかし、辞職後に行われた市長選の候補者説明会には陣営関係者を含めて姿を見せず、立候補するのか注目が集まっていました」（市政関係者）

そんななか、12月14日に小川前市長を囲む集会が開かれ、200人を超える市民が集まった。前橋市議2人と、前橋市のベッドタウンとなっている玉村町の石川眞男町長らも参加。出席者によると「想定以上の人が集まり席を増設した」という。高齢男性が中心だったが、若い女性や家族で来た人もちらほらいた。

「小川晶を再選させる会︎」

壇上にはそう掲げられていた。集会に参加した男性が取材に応じた。

「冒頭で、報道・マスコミ関係者は入室禁止で、私たちもSNSなどに投稿するのを控えるように言われました。会の終盤でも支援者が『マスコミが狙っている』と、敵視していましたね。

今回のラブホ問題自体に、『小川さんを追い出したい勢力にはめられた』という思いが、支援者らの中には根強くある気がします。ホテルに行っていたのは事実なのではめられてはいないとは思いますがね（苦笑）」

約1時間半に及んだ支援集会では、まずこれまでの小川前市長の実績などが紹介されたようだ。その上で、「出馬をまだ悩んでいる」という前市長に対して、ある登壇者が「我々はもう一度立ち上がってほしいという思いを強く持っていて、本日の会を開かせていただきました」と説明していたという。

「彼女を支援する市議らが話したあと、マイクを渡された小川さんは『前回の市長選で多くの皆さんに期待をしていただいて市長に送り出していただいたのに、途中で辞めることになってしまって申し訳ない』と泣いていました。そして支援者らからの言葉を引き合いに出し、『政治家である以上、やはり皆さんからいただいた期待を終わりにするのではなくて、しっかりと形にしていく』と語っていました。再出馬は間違いないでしょうね。

また『権力のある方から小川さんには市長選に出る資格がないと絶対に当選させてはいけないと、そういったブログも毎日拝見をしています』とも話していました。激しく対立している山本一太知事のことなんだと思います。バッチバチにやる気満々でしたよ」（同前）

また、ある支持者はマイクを握り、辞職した兵庫県の斉藤元彦知事が再選したことを引き合いに出して、参加者らの士気を高めるような発言をしてもいたという。しかし、炎上前市長の再選挙と言えば斉藤知事ではなく”あの人”の記憶も新しい。

「決起集会の日が、ちょうど伊東市長選の投開票だったんです。再出馬をした田久保真紀前市長は、かなり差をつけられ落選しました。でも、小川さんは田久保氏とは異なり、再選できると支援者は疑っていません。

そういえば、同じような異性スキャンダルのあった国民民主党の玉木雄一郎代表のケースを挙げて、『玉木さんは続けているのに、小川さんは女だから辞めさせられたのはおかしい』といったことを発言している人もいましたね」（同前）

小川前市長の支援者はNEWSポストセブンの取材にこう答えた。

「田久保とは性質が違うでしょ。こっちは、はめられたんだよ。しかもお詫び行脚もしたし、ケジメをつけた。田久保は、不信任決議で辞めさせられたけど、小川はその前に辞めたんだから全然違うよ」

そしてこうも話した。

「もちろん、負ける選挙は嫌だからね、勝てる選挙しかやらないから！」

集会の最後には「再選させるぞ！させるぞ！させるぞ！させるぞ！」とシュプレヒコールが行われたという。それを眺めていた小川前市長の心中にはどんな思いが渦巻いていたのだろうか。小川前市長は近く、正式に再出馬を表明する見通しだ。